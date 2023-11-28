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طفح جلدي غامض يؤدي إلى تضخم القلب ويسبب الوفاة

طفح جلدي غامض
طفح جلدي غامض
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أودى مرض طفح جلدي غامض بحياة 14 شخصًا، وإصابة 40 آخرين في أوغندا بإفريقيا.

إصابة الضحايا بطفح جلدي وتورماضافة اعلان

وقد أصيب الأشخاص الذين توفوا والأربعون الآخرون الذين أصيبوا بالعدوى في الدولة غير الساحلية بطفح جلدي، وتورمت أطراف بعضهم

التحقيق في المرض المجهول

ويجري التحقيق في المرض المجهول من قبل المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)  ومنظمة الصحة العالمية بعد أن عجز الأطباء عن التعرف عليه.

يعتقد أن المرض انتقل من الحيوانات

وحتى الآن، يعتقد مسؤولو الصحة أن الفيروس انتقل من الحيوانات، بعد أن اشبته الأطباء في البداية بالإصابة بالجمرة الخبيثة ، وهي عدوى بكتيرية خطيرة توجد عادة في التربة.

استبعاد الإصابة بالجمرة الخبيثة

لكن الدكتور جان كاسيا، المدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، قال، بحسب صحيفة التلغراف، إن الاختبارات استبعدت الإصابة بالجمرة الخبيثة منذ ذلك الحين
وقال: عندنا مرض يقتل الناس، ولكننا لا نعرفه، ونسميه مرضا مجهولا.
وأضاف، لكن ما نعرفه هو أنه يأتي من الحيوانات لأنه في نفس الوقت في نفس المنطقة، تموت الحيوانات.

تأكد وجود صلة بين المرض والحيوانات

وتابع، أجرينا بعض الدراسات، وفكرنا في الجمرة الخبيثة، لكنها ليست الجمرة الخبيثة، ولكن من المؤكد أن هناك صلة بين الحيوانات والبشر."
وقالت ريجينا ناكاليانجو، عضو المجلس المحلي، لصحيفة ديلي مونيتور الأوغندية، إن الحالات تتزايد يوميًا وقد فقد الكثير من الناس الأمل في البقاء على قيد الحياة

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