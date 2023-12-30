السبت، 17 جمادى الثانية 1445 ، 30 ديسمبر 2023

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طريقة وشروط نقل العامل من منشأة إلى أخرى داخليًا عبر منصة قوى

قوى
منصة قوى
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أوضحت منصة قوى طريقة وخطوات كيفية نقل خدمات غير السعوديين بين مجموعة المنشآت، وأكدت على سهولة عملية النقل عند تنفيذ الخطوات بصورة صحيحة.اضافة اعلان
جاء ذلك على صفحتها الرسمية ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "هل يمكن نقل العامل من منشأة الى منشأة داخليا، علما بأن لكل منشأة رقم موحد مختلف؟

متطلبات نقل غير السعوديين داخلياً

لنقل موظف بين مؤسساتك، يجب الامتثال لعدد من المتطلبات التجارية والقانونية:
1ـ أن تكون منشأتك قائمة.
2ـ أن يكون سجلك التجاري سارياً.
3ـ ألا تمتلك منشآتك التابعة لنفس مجموعة المنشآت أي رخص عمل منتهية الصلاحية.
4ـ أن تمتثل منشأتك لنظام حماية الأجور
5ـ عدم تجاوز نقل الموظفين لرصيد الاستقطاب المسموح به (التأشيرات والنقل) لمستوى نطاقات الأخضر المتوسط (للمنشآت في فترة التوسع).

المعايير اللازمة لنقل الخدمات غير السعوديين

عندما تقرر نقل موظف غير سعودي إلى منشأتك، يجب عليك التأكد من:
ـ يعملون حالياً في المملكة العربية السعودية.
ـ لا يخضعون حاليًا لعملية نقل مختلفة.
ـ لا يحملون تأشيرة خروج نهائي.
ـ ليس لديهم رخص عمل خروج نهائي.

كيف أقوم نقل الخدمات بين منشآتي الخاصة؟

بمجرد التحقق من أهليتك وأهلية الموظف للنقل، يمكنك بدء عملية نقل الخدمات باتباع الخطوات التالية:
1ـ سجّل الدخول إلى حسابك المنشأة في قوى.
2ـ اذهب إلى صفحة الخدمات.
3ـ اختر "نقل موظف".
4ـ حدد المسار الصحيح - "موظف من منشأتي الخاصة".
5ـ اختر المنشأة المستهدفة – المكان الذي تنوي نقل الموظف إليه. يمكنك التحقق من رصيد الاستقطاب المتاح لمنشأتك في القائمة.

نقل الموظف بين المنشآت الخاصة

6ـ اختر الموظف (أو الموظفين) الذي تريد نقلهم من قائمة جميع الموظفين في منشآتك الأخرى، سيتحقق نظام قوى تلقائيًا من أهلية الموظفين، وإذا لم يكن لديهم الأهلية، سيتم عرض السبب على الواجهة.
7ـ قم بمراجعة البيانات والعقود المتعلقة بالموظف (أو الموظفين) المحددين. إذا لم يكن لديهم عقود، يجب عليك إنشاء عقد لمواصلة العمل معهم.

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