طريقة وشروط الحصول على منحة للدراسة الجامعية ووظيفة من أرامكو

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كشفت
شركة أرامكو، عن استمرار التسجيل في "برنامج المتابعة الجامعية" المنتهي
بالتوظيف (CCP
2024).
طريقة
وشروط الحصول على منحة للدراسة الجامعية ووظيفة من أرامكووأوضحت
أن البرنامج عبارة عن منح دراسية تم
اختياره بعناية بالغة بهدف استقطاب الطلاب ذوي الكفاءات المتميزة بعد تخرجهم من
الذين يتابعون تحصيلهم التعليمي لنيل درجة البكالوريوس في جامعات المملكة وخارجها.
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التخصصات
المطلوبة-
كافة التخصصات مطلوبة.
شروط
القبول1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - أن يكون مسجلاً ومنتظم في إحدى الجامعات.
3 - أن يكون تخصص المتقدم مطلوباً لدى الشركة.
4 - الحصول على معدل عام لا يقل عن (2.5 من 4.00) أو ما يعادله.
5 - ذا كانت الدراسة تعتمد على النظام الفصلي، فإنه يجب إكمال ما لا يقل عن 30 ساعة أكاديمية، و أن تكون 9 ساعات منها على الأقل في مواد التخصص.
6 - إذا كانت الدراسة تعتمد على النظام الربع سنوي، فإنه يجب إكمال ما لا يقل عن 45 ساعة أكاديمية، وأن تكون 12 ساعة منها على الأقل في مواد التخصص.
7 - عند إكمال أو تجاوز 100 ساعة أكاديمية، فإنه لا يجب أن يكون التخرج في الفصل الدراسي نفسه.
المزايا
أثناء الدراسة-
العمل في أرامكو السعودية بعد التخرج.
- دفع راتب شهري للطلاب الملتحقين بالبرنامج.
- سداد جميع الرسوم الخاصة بالدراسة الجامعية.
- توفير الرعاية الطبية.
الوثائق
المطلوبة-
بطاقة الأحوال الشخصية.
- بطاقة العائلة لولي الأمر.
- نسخة مصدقة ومحدثة لكشف الدرجات.
- خطاب من الجامعة يفيد باستمرارية الطالب في نفس التخصص الحالي وفرع الجامعة وتاريخ التخرج.