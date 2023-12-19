طريقة وشروط استخراج تأشيرة خروج نهائي لمقيم

أ أ

أكدت المديرية العامة للجوزات على أنه يتم إلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء. اضافة اعلان





استخراج تأشيرة خروج نهائي للعامل



شروط استخراج تأشيرة خروج نهائي:



4ـ عدم وجود تأشيرة سارية للفرد المراد إصدار تأشيرة له.

تأشيرة الخروج النهائي ووجود مركبة مسجلة لصاحب التأشيرة





اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



جاء ذلك على الصفحة الرسمية للجوازات في "إكس"، ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "عندي عامل منتهيه إقامته وأبي أقدم عليه تغيب عن عمل وهو تبع مؤسسة، لاتمكن من استخراج تأشيرة خروج نهائي.1ـ يجب ألا يكون صاحب العمل (الكفيل) والعامل أو أحد أفراد أسرته المراد إلغاء التأشيرة لهم مسجلين بإحدى الحالات التالية: (متوفي، هروب لديه مخالفة استقدام).2ـ سداد جميع المخالفات المرورية على العامل.3ـ يجب ألا يكون هنالك مخالفة لعدم إلغاء تأشيرة مصدرة سابقًا وغير مستخدمة.5ـ تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له داخل أراضي المملكة العربية السعودية عند إصدار التأشيرة.6ـ ألا تكون صلاحية جواز سفر الفرد المراد إصدار التأشيرة له 60 يوماً أو أكثر.7ـ وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له (للذكور والإناث من 15 عاماً وأكبر).8ـ ألا يكون للفرد المراد إصدار التأشيرة له مركبة مسجلة في النظام.9ـ يجب استخدام التأشيرة خلال شهرين من إصدارها وإلا سيتم تطبيق الغرامات حسب الأنظمة.10ـ حامل التأشيرة الأساسي يجب عليه السفر مع جميع أفراد اسرته المضافين معه بالجواز.11ـ يتوجب على (صاحب العمل) إتلاف الإقامة للمقيم، مع تحمل كامل المسؤولية.