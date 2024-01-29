طريقة ورابط رفع شكوى بسبب مخالفات الوسيط العقاري في حالات الإيجار

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أوضح برنامج "إيجار" أنه عند الرغبة برفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري يتم الدخول الى أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسة في موقع الهيئة العامة للعقار على الرابط التالي (من هنا). اضافة اعلان





كيفية رفع بلاغ ضد الوسيط العقاري



خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية في "إيجار"



طريقة التحقق من صحة البلاغات ضد الوسيط العقاري



التحقق من خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات



تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية



جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "هل يحق لمكتب الوسيط التجاري أخذ مبلغ إضافي عن كل سنه إيجار للمنزل؟وأضاف، هناك مكاتب عقاريه تأخذ ٥٠٠ ريال عن كل سنه إيجار، كيف رفع بلاغ ضدهم؟ويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.ويهدف إلى ضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.وتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة، منها العمل على تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية.ويهدف تطبيق "وسطاء عقاريون" إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف، والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.