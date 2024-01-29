الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة ورابط رفع شكوى بسبب مخالفات الوسيط العقاري في حالات الإيجار

ايجار
برنامج "إيجار"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أوضح برنامج "إيجار" أنه عند الرغبة برفع شكوى على مخالفات الوسيط العقاري يتم الدخول الى أيقونة " البلاغات" الموجودة بالصفحة الرئيسة في موقع الهيئة العامة للعقار على الرابط التالي (من هنا).اضافة اعلان

كيفية رفع بلاغ ضد الوسيط العقاري

جاء ذلك على صفحة البرنامج الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "هل يحق لمكتب الوسيط التجاري أخذ مبلغ إضافي عن كل سنه إيجار للمنزل؟
وأضاف، هناك مكاتب عقاريه تأخذ ٥٠٠ ريال عن كل سنه إيجار، كيف رفع بلاغ ضدهم؟


خدمة البلاغات عن مخالفات الوساطة العقارية في "إيجار"

ويقدم برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان خدمة البلاغات على مخالفات منشآت الوساطة العقارية عبر تطبيق "وسطاء عقاريون"، إذ يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين من مستأجرين أو ملاك بتقديم البلاغات وإرسالها إلى فريق الرقابة والإشراف في برنامج "إيجار".

طريقة التحقق من صحة البلاغات ضد الوسيط العقاري

ويستقبل فريق الرقابة والإشراف في البرنامج كافة البلاغات الواردة، للتحقق من صحتها ثم الزيارة الميدانية لموقع الوسيط العقاري واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويسعى البرنامج للتواصل مع الأطراف المعنية بالبلاغ وذلك لاستكمال كافة الإجراءات النظامية عن طريق مأموري الضبط القضائي والمخولين بقرار وزير الإسكان بالتفتيش والمتابعة.


التحقق من خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات

ويهدف إلى ضمان خلو منشآت الوساطة العقارية من المخالفات والتحقق من كونها تعمل وفق الأهداف المخطط لها بما يسهم في تطويرها والارتقاء بها.
الجدير بالذكر أن برنامج إيجار أطلقته وزارة الإسكان لتنظيم واستدامة قطاع الإيجار العقاري وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العملية الإيجارية الثلاثة لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري.

تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية

وتتولى منشآت الوساطة العقارية مهام عدة، منها العمل على تسجيل عقد "إيجار" الموحد في الشبكة الإلكترونية.
ويهدف تطبيق "وسطاء عقاريون" إلى تقديم العديد من المزايا لهذه الأطراف، والإسهام في تحقيق نمو منظم ومستدام لقطاع الإيجار العقاري في المملكة.

اقرأ أيضا

للمعلمين فقط.. جوجل تتيح 7 مزايا جديدة لمساعدتكم

6 مزايا في وظائف الاتصالات السعودية "STC".. رابط وتخصصات ومواعيد التقديم

خطوات ورابط ومواعيد التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. تعرف على قيمة استحقاقك الآن عبر هذا الرابط

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية إضافة العزباء إلى البرنامج للحصول على الدعم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
2:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

إيجار
1:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توضيح من "إيجار" بشأن مستأجر خرج دون دفع المبلغ المستحق

إيجار
11:33 م الأحد، 28 يناير 2024

إلزام المستأجر بدفع القيمة الإيجارية حال الخروج قبل انتهاء المدة دون رضى المؤجر

الاتصالات السعودية
9:07 م الأحد، 28 يناير 2024

الاتصالات السعودية "STC" تعلن عن وظائف شاغرة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ايجار
11:43 ص الإثنين، 29 يناير 2024

طريقة ورابط رفع شكوى بسبب مخالفات الوسيط العقاري في حالات الإيجار

حب التعلم لدى الطفل
11:29 ص الإثنين، 29 يناير 2024

كيف تكتشف مواهب طفلك مبكرًا في 5 خطوات؟

رياح مغبرة
11:04 ص الإثنين، 29 يناير 2024

تحذير عاجل من رياح شديدة متربة على الرياض و6 مناطق حتى 7 مساءً

حساب المواطن
10:07 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 75؟

أهم 10
9:30 ص الإثنين، 29 يناير 2024

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. قيمة استحقاق حساب المواطن وتسجيل بلاغ الانقطاع عن العمل

وزارة المالية -- صرف الرواتب
9:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية