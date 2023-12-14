الخميس، 01 جمادى الثانية 1445 ، 14 ديسمبر 2023

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طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

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أكاديمية المباحث العامة نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
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أعلنت أكاديمية المباحث العامة، برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "للرجال"، عبر منصة "أبشر".

وذلك للخريجين من حملة الثانوية فأعلى، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة ولمدة خمسة أيام على النحو التالي:اضافة اعلان

* الوظائف:

1 - عريف: لحملة الدبلوم.
2 - جندي: لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها.
للاطلاع على التخصصات المطلوبة (اضغط هنا)

* الشروط:

1 - أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية.
2 - أن يتوفر في المتقدم المؤهل المطلوب للوظيفة المعلن عنها.
3 - أن لا يقل تقدير المتقدم من حملة درجة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة عن جيد.
4 - أن لا يقل طول المتقدم عن 168سم، ويتناسب مع الوزن.
5 - أن يجتاز جميع إجراءات القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط المحددة.
6 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة وكذلك والديه ووالديهم وزوجته ويستثنى من شرط المنشأة من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.
7 - أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطرودا من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.
8 - أن لا يكون المتقدم موظفا في أي جهة حكومية أو سبق أن عين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو المدنية.


9 - أن لا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما حسب بطاقة الهوية الوطنية عند تقديم الطلب.
10 - أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة درجة الدبلوم ما بعد الثانوية العامة.
11 - أن لا يكون قد مضى على تاريخ تخرج المتقدم أكثر من (خمس سنوات) لحملة شهادة الثانوية العامة.
12 - أن يكون المتقدم قد أجرى اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي لخريجي الثانوية العامة ودرجة الدبلوم.
13 - يشترط لخريجي التخصصات الصحية لحملة الدبلوم أن يكون حاصلا على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من هيئة التخصصات الصحية.

* تنبيهات عامة:

- يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائيا.
- عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب حيث يخضع الطلب لمعايير القبول والمفاضلة.
- جوال المتقدم المعتمد في المنصة الوطنية الموحدة هو الوسيلة المعتمدة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية (SMS).


* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم يوم الأحد 1445/3/16هـ من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/3/20هـ.

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