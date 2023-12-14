طريقة ورابط الاستعلام عن نتائج قبول المباحث العامة برقم الهوية عبر أبشر

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أعلنت أكاديمية المباحث العامة، برئاسة أمن الدولة، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "للرجال"، عبر منصة "أبشر".

وذلك للخريجين من حملة الثانوية فأعلى، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة ولمدة خمسة أيام على النحو التالي: اضافة اعلان





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