طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح 72 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي: اضافة اعلان





طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل



مناطق التوظيف:



مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:



خطوات استخدام نظام التوظيف:



- وظائف فنية- وظائف مهنية- وظائف إدارية- وظائف مساندة- وظائف منسقين- وظائف صحية- وظائف هندسية- وظائف تمريض- الرياض- جدة- المدينة المنورة- رواتب تنافسية.- تطوير مهني مستمر- بدل سكن ومواصلات.- برنامج مساعدة الموظفين.- مرافق ترفيهية للموظفين.- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.





طريقة التقديم وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

