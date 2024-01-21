طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

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أعلن
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح 72 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية
فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على
النحو التالي:
طريقة
وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل
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وظائف فنية
- وظائف مهنية
- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف منسقين
- وظائف صحية
- وظائف هندسية
- وظائف تمريض
مناطق
التوظيف:
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الرياض- جدة
- المدينة المنورة
مزايا
العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
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رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
خطوات
استخدام نظام التوظيف:
1-
الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.