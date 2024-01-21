الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي لجميع المؤهلات

مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي
مستشفى الملك فيصل التخصصي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طرح 72 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية فما دون، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة على النحو التالي:اضافة اعلان

طريقة وخطوات التقديم على وظائف مستشفى الملك فيصل

- وظائف فنية
- وظائف مهنية
- وظائف إدارية
- وظائف مساندة
- وظائف منسقين
- وظائف صحية
- وظائف هندسية
- وظائف تمريض

مناطق التوظيف:

- الرياض- جدة
- المدينة المنورة

مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:

- رواتب تنافسية.
- تطوير مهني مستمر
- بدل سكن ومواصلات.
- برنامج مساعدة الموظفين.
- مرافق ترفيهية للموظفين.
- تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
- إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
- مساعدة تعليمية بناءً على أهلية اللقب الوظيفي.
- تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.

خطوات استخدام نظام التوظيف:

1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام المسمى باللغة الإنجليزية الموضح أمام كل وظيفة.
5- اختيار الوظيفة وتعبئة طلب التوظيف.


طريقة التقديم وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا) مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه.

اقرأ أيضا

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم

سارع بالتقديم.. موعد ورابط التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

عاجل.. رابط وتخصصات الوظائف المدنية في وزارة الدفاع مع فتح باب التقديم

قريبًا.. قرار بتوطين 16 ألف وظيفة في القطاع الهندسي

عاجل.. "المرور" يوضح إمكانية تفويضٍ خارجي لشخص عليه مخالفات لقيادة سيارة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن - التسجيل
4:33 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح كيفية اشتراك طالب جامعي يدفع إيجاره للكلية بالبرنامج

طيران ناس
10:36 م السبت، 20 يناير 2024

طيران ناس يعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

القطار الهيدروجيني
10:22 م السبت، 20 يناير 2024

قطار الحرمين يكشف عن وزن الحقائب المسموح به.. ماذا عن حقائب اليد؟

قطار خادم الحرمين
9:58 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط تغيير توقيت تذكرة قطار الحرمين

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

شركة روشن السعودية
2:08 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. بشرى للخريجين.. "روشن" تفتح باب التقديم لوظائف شاغرة في مختلف التخصصات

وزارة التعليم السعودية
1:51 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير مهم لـ "التعليم" بشأن خروج الطلاب لأماكن غير آمنة أثناء انتظارهم لأولياء أمورهم

أمطار غزيرة وسيول
1:03 م الأحد، 21 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار وسيول وصواعق رعدية على الرياض وهذه المناطق لـ10 مساءً

حساب المواطن - ريال
12:28 م الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. كيفية الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن

هيئة الزكاة والضريبة
12:27 م الأحد، 21 يناير 2024

"الزكاة" تدعو لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي

طيران ناس
11:05 ص الأحد، 21 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف في طيران ناس لحملة الثانوية والدبلوم