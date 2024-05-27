طريقة واحدة وقنوات عدة.. "إيجار" تحذر من محاولات النصب والاحتيال

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حذرت منصة "إيجار" من التعرض للاحتيال بطرق عدة، مشيرة إلى أنها لا تقوم بإرسال أية روابط خارجية للدفع.

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": للاحتيال طرق عدة، ولنا في إيجار طريقة واحدة وقنوات عدة لدفع الإيجار (سداد- مدى- أبل باي)؛ فتأكد من دفع الإيجار عبر إيجار مباشرة، وتحقق من وثائق الملكية ومطابقتها مع بيانات المؤجر، وبيانات العقار".

وأوضحت "إيجار"، أنها لا ترسل روابط خارجية للدفع، ويكون دفع الإيجار عبر حساب المستأجر في "إيجار" باستخدام القنوات (سداد - مدى- آبل باي).



pic.twitter.com/Mw7gOEAQDy للاحتيال طرق عدة، ولنا في إيجار طريقة واحدة وقنوات عدة لدفع الإيجار (سداد- مدى- أبل باي)؛ فتأكد من دفع الإيجار عبر #إيجار مباشرة، وتحقق من وثائق الملكية ومطابقتها مع بيانات المؤجر، وبيانات العقار. #وعيك_يحميك May 27, 2024

القنوات الرقمية الثلاث لسداد الإيجار



سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى



سداد الدفعات الإيجارية عبر آبل باي



خطوات سداد الإيجار عبر سداد



مميزات الدفع الرقمي عبر منصة إيجار



واعتبارًا من 15 يناير 2024، بدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة.وتتمثل القنوات الرقمية الثلاث التي حصرت منصة إيجار لسداد دفعات الإيجار في كل من مدى وسداد وآبل باي.فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى:- الدخول على لوحة المعلومات أو قائمة المالية في منصة إيجار.- اختيار العقد من القائمة الجانبية.- الضغط على "إجراء دفعة".- الانتقال إلى صفحة الدفع بها إجمالي المبلغ المستحق.- إدخال المبلغ المطلوب دفعه.- تأكيد الطلب.- تسجيل بيانات بطاقة "مدى" - اختيار "الدفع الآن".فيما يلي طريقة سداد الدفعات الإيجارية عبر آبل باي:الدخول على القائمة "المالية" في إيجار - اختيار "عرض الفواتير".اختيار العقد ثم "إجراء الدفعة.الانتقال إلى صفحة الدفع لسداد إجمالي المبلغ المستحق.إدخال المبلغ المطلوب ثم تأكيد الطلب.تسجيل بيانات بطاقة مدى واختيار "الدفع الآن"، أو السداد عن طريق آبل باي".فيما يلي خطوات سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق سداد:الدخول إلى تطبيق الحساب البنكي.اختيار خدمة المدفوعات الإلكتروني من القائمة الرئيسة.النقر على سداد فواتير - اختيار إضافة فاتورة أو الدفع لمرة واحدة.حدد الجهة المفوترة.تدوين رقم العقد.إدخال رقم الحساب.تحديد المبلغ المستحق.دفع الفاتورة.وبينت "إيجار" ميزات الدفع الرقمي؛ وأبرزها:حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.توثيق الدفعات المالية.وعدم الحاجة إلى إصدار سندات القبض الإلكترونية.بالإضافة إلى تعزيز التعاملات الإلكترونية.رفع مستوى الشفافية في العمليات العقارية.الحد من عمليات الاحتيال العقاري.تسهيل عمليات الدفع على المستأجر حيث يمكن الدفع جزئيًا، بحسب الاتفاق بين الطرفين.