طريقة رش المنزل بالمبيدات عبر تطبيق مدينتي 1445

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لإتاحة بيئة صحية للمستفيدين، تم إضافة خدمة طلب رش المبيدات داخل المنزل إلى تطبيق “مدينتي” على الهواتف الذكية.





“مدينتي” يُضيف “رشّ المبيدات” للمنازل اضافة اعلان



خطوات تقديم الطلب



تطبيق مدينتي والخدمات الإلكترونية



وأعلن تطبيق مدينتي أنه يمكن استخدام خدمة طلب رش المبيدات داخل المنزل، عبر هذه الخطوات:1 - تسجيل الدخول إلى التطبيق.2 - اختيار رش المبيدات من قائمة الخدمات الإلكترونية.3 - تحديد نوع الحشرات.4 - إدخال نوع العقار وموقع الرش على الخريطة.5 - إرفاق المرفقات المطلوبة.يُذكر أن الخدمة تأتي ضِمن جهود المملكة في أتمتة خدماتها، وتتيح خيارات أكثر أمام السُّكان لتقديم بلاغاتهم، ومقترحاتهم، وضمان سرعة الاستجابة لها، وتُعَدّ استكمالًا لجهودها في تسخير الإمكانات التقنية لصالح السكان والزوار.ويتيح تطبيق مدينتي الاستفادة من الخدمات الإلكترونية كتقديم طلب خدمة ومتابعته، فيما يوفر دليل الاستخدام الشرح الكامل للخطوات لتسهيل رحلة المستفيدين.كما يمكّن التطبيق الوصول إلى الخدمات الرئيسة للأمانة، والتعرف على مواقع الحدائق في مختلف الأحياء، ورفع البلاغات، وحجز المواعيد، إضافة إلى خدمات تَتَبُع أعمال نقل النفايات، ورفع البلاغات باستخدام الوسائط المتعددة، كذلك الاستعلام عن الطلبات السابقة.