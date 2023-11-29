طريقة تسجيل المواليد الجدد عبر منصة أبشر

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تتيح وزارة الداخلية عبر منصة أبشر لأولياء الأمور من المواطنين والمواطنات والمقيمين تسجيل مواليدهم حديثي الولادة إلكترونيًا. اضافة اعلان

بالإضافة إلى توصيل الوثائق (سجل الأسرة وشهادة الميلاد للمواطنين، وشهادة الميلاد للمقيمين) إلى عنوان المستفيد المسجل دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية.









خطوات تسجيل المواليد في أبشر



الشروط:



متطلبات الخدمة



استعلام عن تبليغ ولادة



1ـ الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات الأحوال المدنية > طلب وثيقة بدل فاقد.2ـ عرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.3ـ اختيار ""التالي"".4ـ يعرض النظام تفاصيل المواليد الجدد للمستفيد.5ـ الإقرار بصحة البيانات المعروضة واختيار ""التالي"".6ـ يسجل النظام المولود الجديد ويتم تحويل المستفيد إلى صفحة توصيل الوثائق7ـ اختيار ""طلب توصيل الوثائق"".8ـ يعرض النظام عناوين المستفيد المسجلة في أبشر9ـ اختيار العنوان ثم الضغط على ""التالي""10ـ استكمال الطلب ودفع أجور التوصيل.11ـ إنشاء رقم مرجعي وحفظ الطلب، بعد نجاح عملية الدفع.ـ تسجيل المواليد داخل المملكة العربية السعودية فقط.ـ يشترط وجود تبليغ ولادة في نظام وزارة الصحة.ـ يشترط لتسجيل المولود (المواطن) عبر هذه الخدمة عدم مرور أكثر من 360 يوماً من تاريخ الولادة.ـ يشترط لتسجيل المولود (المقيم) عبر هذه الخدمة عدم مرور أكثر من 30 يومًا من تاريخ الولادة.ـ تسديد أي غرامات مالية مسجلة من قبل الأحوال المدنية.ـ تسديد أجور التوصيل.ـ وجود عنوان وطني ضمن نطاق توصيل البريد السعودي.إتمام إجراءات تبليغ الولادة من المستشفى.1ـ إليكم كافة خطوات التحقق من صحة بيانات المولود التي تم تسجيلها في المستشفى، وهي:2ـ اذهب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لخدمة تبليغ الولادة وزارة الصحة.3ـ قم بتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.4ـ انقر على زر “الدخول”.5ـ ابحث عن الطفل المراد التحقق من بيانات.6ـ اضغط على علامة التبويب “تفاصيل”، وذلك عند الطفل المراد الاستعلام عن بياناته.7ـ املأ كافة البيانات المطلوبة منك في الخانات الفارغة.8ـ اضغط على علامة التبويب “حفظ”.9ـ قم بالتأكد من أن كافة البيانات المسجلة صحيحة، وفي حال وجود أيّ خطأ في البيانات، قم بتصحيحه.10ـ اضغط على علامة التبويب “تحقق” بعد الانتهاء من تصحيح المعلومات الخاطئة.