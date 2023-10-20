طريقة التقدم بطلب لتقسيط فاتورة الكهرباء

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أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، تقسيط فاتورة الكهرباء للمستهلكين، تفاديًا لفصل التيار عنهم.

وقالت الشركة إنه يمكن تسديد 50% فقط من قيمة الفاتورة، ودفع المبلغ المتبقي مع الفاتورة التالية، أو تقديم طلب تقسيط مديونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة. اضافة اعلان

وأشارت إلى أنه يمكن أيضًا طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة (اضغط هنا) أو من خلال تطبيق ALKAHRABA.





خطوات طلب تسداد فاتورة الكهرباء



حالات يحظر فيها فصل التيار الكهربائي



متى يجب قطع التيار؟

