الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

طريقة التقدم بطلب لتقسيط فاتورة الكهرباء

شركات الكهرباء
الشركة السعودية للكهرباء
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أتاحت الشركة السعودية للكهرباء، تقسيط فاتورة الكهرباء للمستهلكين، تفاديًا لفصل التيار عنهم.
وقالت الشركة إنه يمكن تسديد 50% فقط من قيمة الفاتورة، ودفع المبلغ المتبقي مع الفاتورة التالية، أو تقديم طلب تقسيط مديونية من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.اضافة اعلان
وأشارت إلى أنه يمكن أيضًا طلب تقسيط المديونية عبر الموقع الإلكتروني للشركة (اضغط هنا) أو من خلال تطبيق ALKAHRABA.

خطوات طلب تسداد فاتورة الكهرباء

وفيما يلبي خطوات طلب تسداد فاتورة الكهرباء:
-أدخل إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.
-تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
-أدخل رمز التحقق على الصفحة التي أمامك.
-انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول لتسجيل الدخول.
-انقر فوق رمز الخدمات الإلكترونية.
-تحديد الخدمة وطريقة الدفع.
-ملء تفاصيل طلب الدفع الخاص بك.
-انقر فوق أيقونة الإرسال.

حالات يحظر فيها فصل التيار الكهربائي 

بدورها، حددت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حالات يحظر فيها فصل الخدمة من جانب شركة الكهرباء عن المستفيد لعدم السداد، وتوفير الخدمة بموثوقية عالية، وبصفة مستمرة.
وهذه الحالات هي:
-خلال شهر رمضان المبارك.
-أوقات اختبارات التعليم العام.
-بعد الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
-خارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة.
-في حال وجود شخص تستدعي حالته الصحية “بناءً على التقارير الطبية” عدم انقطاع الخدمة.
-أو وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة.

متى يجب قطع التيار؟

وأتاحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج فصل الخدمة عن المستهلك في الحالات اآلآتية:
-التأخر في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية
-حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصًا آخر دون إذن من مقدم الخدمة.
- إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها.


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