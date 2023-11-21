الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي للمتقدمين للوظائف الإدارية

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الاختبارات تجرى يومي 3 و4 مارس 2024
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يواصل المركز الوطني للقياس (قياس) لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التسجيل في اختبار (القدرة المعرفية) الورقي، في عدد من مدن ومحافظات المملكة.اضافة اعلان
وتم فتح باب التسجيل من يوم أمس الاثنين 1445/05/06هـ الموافق 2023/11/20م حتى الأحد بتاريخ 1445/07/16هـ الموافق 2024/01/28م.
ويقيس الاختبار جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقويم المواقف الحياتية.

الفئة المستهدفة

– المتقدمون للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات عليها في السلم العام لنظام الموارد البشرية في المملكة، ويستثنى من ذلك الوظائف الصحية والتعليمية.

موعد الاختبار

– يبدأ الاختبار بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/08/22هـ الموافق 2024/03/03م إلى يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.

معلومات عن الخدمة

يقيس الاختبار أربع قدرات رئيسة.
القدرة اللفظية.
القدرة الكمية.
القدرة الاستدلالية.
القدرة المكانية.

عدد أسئلة الاختبار

عدد أقسام اختبار القدرة المعرفية (الورقي) هي 5 أقسام، وعدد الأسئلة في كل قسم (20) سؤالًا.

رسوم الاختبار

رسوم اختبار القدرة المعرفية للفترة المبكرة 200 ريال، وللفترة المتأخرة 250 ريالاً.

خطوات التسجيل

ادخل إلى الموقع الرسمي لهيئة القياس والتقويم والتدريب.
انقر على خيار تسجيل.
سوف يتم اطلاعك على جميع الشروط الخاصة بالمركز الوطني، وعليك قراءة التعليمات بدقة، ثم انقر على زر موافق.
أدخل بياناتك الشخصية كاملة في الخانات المخصصة.
قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الشخصية.
حدد المنطقة التي تنتمي إليها سواء داخل المملكة أو خارجها.
اختر اختبار القدرة المعرفية.
سداد الرسوم المطلوبة كاملة عن طريق وسائل الدفع الالكتروني المتاحة.
تأكيد حجز أداء الاختبار.
انقر زر تقديم طلب الاختبار.
بعد ذلك، انقر زر تقديم الطلب.

إثباتات دخول الاختبار

يمكنك الدخول للاختبارات بأي من الوثائق الآتية:
الهوية الوطنية للسعوديين والإقامة لغير السعوديين.
جواز السفر الشخصي.
رخصة السياقة السعودية.

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