طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

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"ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ.
ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته.
المشمولون بنظام ساند ويستهدف النظام توفير حياة كريمة للمستفيدين خلال فترة تعطلهم عن العمل إلى حين العثور على وظيفة أخرى، ويتم ذلك من خلال توفير مصدر دخل شهري - يتم صرفه في الأول من كل شهر ميلادي - لمدة عام كامل، إلى حين الحصول على وظيفة جديدة.
ويشمل نظام "ساند" كافة العاملين في المملكة في القطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية، شريطة أن يكون عمر المستفيد منه أقل من 60 عامًا.
وتشمل مظلة الحماية الاجتماعية التي يسعى نظام "ساند" لتحقيقها، العمال السعوديين بالقطاع الخاص، والعاملين الحكوميين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.
الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"-الإفلاس: في حال اشهار المنشأة افلاسها وفق الأنظمة.
-فصل بموجب المادة (77) من نظام العمل:
عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.
-إنهاء النشاط: عند إنهاء علاقة العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.
-انتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل:
-إذا انتهى عقد العمل ولم يرغب صاحب العمل بتجديد العقد مع رغبة المشترك بتجديده.
-الأحكام القضائية المثبتة أن ترك العامل للعمل لأسباب راجعة لصاحب العمل:
-إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل
التسجيل في نظام ساند يمكن التسجيل في نظام ساند من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من هنا.
سجل الدخول إلى حساب المشترك.
قدم طلبًا لاستحقاق ساند.
اكتب رقم الآيبان الخاص بك.
تأكد من صحة البيانات الشخصية.
الاستعلام عن أهلية ساند
يمكن التحقق من أهلية المتقدمين بطلب للاستفادة من ساند، عبر الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات من هنا.
اختيار أيقونة أهلية ساند.
من قائمة الخدمات العامة اختيار خدمة التحقق السريع.
إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق والضغط على أيقونة تحقق.
عند توفر الشروط المؤهلة لاستحقاق صرف ساند ستظهر ملاحظة تفيد بأهلية المستفيد للصرف.
في حال عدم الاستحقاق ستظهر الأسباب غير المؤهلة للحصول على التعويض.
المدد المؤهلة لاستحقاق ساندوفيما يلي المدد المؤهلة لاستحقاق ساند، وفقًا للتأمينات:
التعويض الأول: توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا خلال الأشهر الـ36 التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الأول.
التعويض الثاني: توفر مدة اشتراك لا تقل عن 18 شهرًا خلال الأشهر الـ36 التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الثاني.
التعويض الثالث: توفر مدة اشتراك لا تقل عن 24 شهرًا خلال الأشهر الـ36 التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض الثالث.
التعويض الرابع: توفر مدة اشتراك لا تقل عن 36 شهرًا خلال الأشهر الـ48 التي تسبق تاريخ التقديم للتعويض.
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