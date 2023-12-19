طريقة الاستعلام عن منفعة التعطل عن العمل "ساند".. بالخطوات والرابط

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"ساند" هو نظام ضد التعطل عن العمل، ويتبع لأنظمة الرّعاية الاجتماعية التي أطلقتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة في عام 1435 هـ. اضافة اعلان

ويختص النظام بتقديم الدعم المادي للموظفين السعوديين في حال تعرض أي منهم للتعطل عن العمل، أو في حال تم فصل الموظف لظروف خارجة عن إرادته.





المشمولون بنظام ساند



الشروط المؤهلة للحصول على استحقاق "ساند"



التسجيل في نظام ساند



المدد المؤهلة لاستحقاق ساند



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