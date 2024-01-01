طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات

أ أ
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن فواتير الاشتراكات عبر خدمة لوحة معلومات الفاتورة.
خدمة لوحة معلومات الفاتورةوتتيح خدمة "لوحة معلومات الفاتورة" لأصحاب الأعمال، معرفة تفاصيل حساب المنشأة إلكترونيًا بشكل فوري
اضافة اعلان
وفيما يلي الخطوات:
1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.
2-اختيار المنشأة.
3-الدخول على الخدمات المالية، واختيار لوحة معلومات الفاتورة.
4-ستظهر تفاصيل الفاتورة وإيصالات السداد وسجل الفواتير.
فاتورة المنشأة خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل أو مشرف المؤسسة من عرض بيانات وتفاصيل الفاتورة الحالية للمنشأة.
حياك الله استاذ عبدالعزيز ، لمعرفة معلومات الفاتورة والفاتورة التفصيلية نأمل إتباع الخطوات أدناه:— العناية بالعملاء (@GosiCare) December 31, 2023
نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/DZoS4wneNY