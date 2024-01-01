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طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن فواتير الاشتراكات عبر خدمة لوحة معلومات الفاتورة.

خدمة لوحة معلومات الفاتورةاضافة اعلان

وتتيح خدمة "لوحة معلومات الفاتورة" لأصحاب الأعمال، معرفة تفاصيل حساب المنشأة إلكترونيًا بشكل فوري
وفيما يلي الخطوات:
1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال. 
2-اختيار المنشأة. 
3-الدخول على الخدمات المالية، واختيار لوحة معلومات الفاتورة. 
4-ستظهر تفاصيل الفاتورة وإيصالات السداد وسجل الفواتير. 

فاتورة المنشأة

 خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل أو مشرف المؤسسة من عرض بيانات وتفاصيل الفاتورة الحالية للمنشأة.


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