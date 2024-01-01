طريقة الاستعلام عن فواتير الاشتراكات في التأمينات

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات الاستعلام عن فواتير الاشتراكات عبر خدمة لوحة معلومات الفاتورة.





خدمة لوحة معلومات الفاتورة اضافة اعلان



فاتورة المنشأة





نسعد بخدمتك. حياك الله استاذ عبدالعزيز ، لمعرفة معلومات الفاتورة والفاتورة التفصيلية نأمل إتباع الخطوات أدناه:نسعد بخدمتك. pic.twitter.com/DZoS4wneNY December 31, 2023

وتتيح خدمة "لوحة معلومات الفاتورة" لأصحاب الأعمال، معرفة تفاصيل حساب المنشأة إلكترونيًا بشكل فوريوفيما يلي الخطوات:1- تسجيل الدخول على حساب المنشأة عبر تأميناتي أعمال.2-اختيار المنشأة.3-الدخول على الخدمات المالية، واختيار لوحة معلومات الفاتورة.4-ستظهر تفاصيل الفاتورة وإيصالات السداد وسجل الفواتير.خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن صاحب العمل أو مشرف المؤسسة من عرض بيانات وتفاصيل الفاتورة الحالية للمنشأة.