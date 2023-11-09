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طريقة احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات الاجتماعية
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن آلية احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية. 
وقالت عبر منصة "إكس"، إنه "يتم احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية بالأيام بدلاً من الأشهر، ويكون احتساب الاشتراكات إلى آخر يوم عمل للمشترك مسجل بالنظام". اضافة اعلان
وأقر وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد بن عبدالله الجدعان في العام الماضي، تعديلات على آلية احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية. 
وتضمنت تطبيق آلية الاحتساب بالأيام بدلاً من الأشهر، وسيتم احتساب مبالغ الاشتراكات حسب عدد أيام عمل المشترك في المنشأة.


كيف يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية؟

قالت التأمينات عبر حسابها في منصة "إكس"، إنه "يتم احتساب العمر في نظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للتقويم الهجري". وأضافت: "وفي حال طرأ تعديل سيتم الإعلان عن ذلك عن طريق حساب المؤسسة الرسمي".

كيفية احتساب سن التقاعد؟

أفادت التأمينات بأنه "يحسب العمر بالتاريخ الهجري، ويحق للمشترك في نظام التأمينات التقاعد عند بلوغ سن الستين وتوفر مدة اشتراك 120 شهرًا، أو 60 شهرًا كحد أدنى لتقاعد سن الستين مع إضافة مدة "اعتبارية" مكملة لـ 120 شهرًا، أو توفر 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين".
والقاعدة المعمول بها في الإحالة إلى سن التقاعد بالمملكة، هي 60 عامًا استنادًا إلى التقويم الهجري (58 عامًا وفقًا للتقويم الميلادي).

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