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طريقة إصدار رخصة عربة متنقلة عبر بوابة أمانة جدة

أمانة جدة
أمانة جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عن توفر خدمة إصدار رخصة عربة متنقلة عبر بوابة الخدمات الرقمية لأمانة جدة.اضافة اعلان

إصدار ترخيص عربة متنقلة في جدة

تمكن هذه الخدمة أصحاب الأعمال من توسعة أعمالهم التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية ومرتبطة برخص مسجلة على المنشأة.
وتهدف إلى إتاحة تقديم خدمات المنشأة خارج المحل وفي مواقع متعددة، كما تقدم هذه الخدمـة لأنشطة محدودة مثل أنشطة غسيل السيارات.

خطوات التقديم.. ترخيص عربة متنقلة

1ـ تحديد الرخصة المطلوب عليها التصريح.
2ـ تعبئة بيانات التصريح الأساسية وبيانات العربات.
3ـ إرسال الطلب للبلدية للمراجعة والاعتماد.
4ـ سداد رسوم الخدمة.
5ـ طباعة التصريح.

متطلبات ترخيص عربة متنقلة

ـ التعهد بتركيب كاميرات مراقبة.
ـ إرفاق صورة العربة.
ـ إرفاق رخصة السير - الفحص الدوري - وثيقة التأمين في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.
ـ التعهد بالالتزام بالاشتراطات البلدية للأنشطة المتنقلة غير الغذائية.

الاشتراطات و الموافقات الحكومية

1ـ موافقة المرور في حالة إضافة بيانات مركبة بالطلب.
2ـ الرخصة المطلوب عليها التصريح سارية لمدة 6 أشهر على الأقل.
3ـ الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.
4ـ نشاط الرخصة يسمح بتصريح عربة متنقلة غير غذائية.
5ـ  لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.

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