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ضبط معمل يمارس أنشطة محظورة في جدة.. التفاصيل

أمانة جدة
أمانة جدة
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ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة معمل حلويات بنطاق "أبرق الرغامة" تم استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.اضافة اعلان

غلق معمل حلويات يمارس أنشطة محظورة

وجرى مصادرة وإتلاف طنين من الحلويات والمواد المستخدمة لتصنيعها، فيما جرى إغلاق الموقع، واتخذت حياله الإجراءات النظامية.
 وأكدت الأمانة أن ذلك يأتي استمرارًا للجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

6 آلاف جولة رقابية لأمانة جدة

نفذت الفرق الرقابية التابعة لأمانة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 15 بلدية تابعة للأمانة في جميع المحافظات.

مراجعة 3.893 منشأة صحية و2.434 تجارية

وأوضحت أمانة جدة أن الجولات الميدانية والتي شملت زيارة 3.893 منشأة صحية، و 2.434 منشأة تجارية، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بالحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات الاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين، كما جرى فحص 849 من عينات الغذاء والمياه.

رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية

وتؤكد أمانة جدة في هذا الصدد استمرار جهودها الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

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