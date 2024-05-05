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صندوق التنمية السياحي يعلن عن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

صندوق_التنمية السياحي
صندوق التنمية السياحي
أ أ
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أعلن صندوق التنمية السياحي عن إطلاق برنامج (عُلُوّ السياحة) لتطوير الخريجين والذي تم تصميمه بعناية كرحلة تطويرية متكاملة في القطاع السياحي.اضافة اعلان
وذلك للمساهمة في تنمية المواهب السعودية الشابة وتوفير فرص تدريبية تتراوح بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل لإعداد قادة المستقبل في قطاع السياحة والذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة في المملكة.

التخصصات المستهدفة:


- إدارة الأعمال
- المالية
- التسويق
- المحاسبة
- ادارة المخاطر
- ادارة المشاريع
- تقنية المعلومات
- الأمن السيبراني
- الهندسة الصناعية
- التطوير السياحي

الشروط:


- البرنامج مقصور على المواطنين السعوديين فقط (رجال ونساء).
- أن يكون التخصص الجامعي من التخصصات المُستهدفة للبرنامج.
- المعدل الدراسي جيد جداً فأعلى.
- أن تكون درجة اختبار الأيلتس 5 فأعلى.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 للبكالوريوس، و 28 للماجستير.

- أن لاتزيد الخبرة العملية للمتقدم عن عام واحد.
- المعدل الدراسي جيد جدا فأعلى.
- اجتياز جميع المقابلات الشخصية والاختبارات المقدمة من الصندوق.

المزايا:


- مكافأة شهرية تنافسية.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- المشاركة في المشاريع السياحية الرائدة.
- اجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- خبراء ومرشدين لكل متدرب.
- برامج تدريبية في أفضل الجامعات السياحية بعد الانتهاء من البرنامج.

نبذة عن البرنامج:



يعرف عُلُوّ السياحة بكونه برنامجاً تدريبياً على رأس العمل، وصُمم لدعم المواهب الشابة لحديثي التخرج، وبناء قدراتهم من خلال مهام متنوعة ومسارات مختلفة لبرامج تطوير وتدريب تواكب التطورات المتسارعة في سوق السياحة المحلية والعالمية، ويهدف عُلُوّ السياحة إلى استقطاب حديثي التخرج من الجامعات حول العالم والمتخصصون بتخصصات تعليمية محددة، تتناسب مع خطط الصندوق ومتطلباته لصناعة بيئة سياحية جاذبة لتثري تجربة السائح في المملكة.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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