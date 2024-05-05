صندوق التنمية السياحي يعلن عن فتح التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م

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أعلن صندوق التنمية السياحي عن إطلاق برنامج (عُلُوّ السياحة) لتطوير الخريجين والذي تم تصميمه بعناية كرحلة تطويرية متكاملة في القطاع السياحي.

وذلك للمساهمة في تنمية المواهب السعودية الشابة وتوفير فرص تدريبية تتراوح بين التدريب النظري والتدريب على رأس العمل لإعداد قادة المستقبل في قطاع السياحة والذي يعد أحد أكثر القطاعات الواعدة في المملكة.





التخصصات المستهدفة:



الشروط:



المزايا:



نبذة عن البرنامج:



طريقة التقديم:

