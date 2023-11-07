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صندوق البيئة يعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. التفاصيل ورابط التقديم

صندوق البيئة
صندوق البيئة
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أعلن صندوق البيئة بمدينة الرياض عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف منسقين شاغرة لحملة (الثانوية العامة) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

المسمى الوظيفي:

– منسق المرافق والخدمات العامة.

ملخص الوظيفة:

– المساعدة في التنسيق وإدارة مرافق الصندوق بكفاءة، مع ضمان السلامة والاستخدام الأمثل للموارد والصيانة والعمليات وفقًا للقوانين والسياسات والإجراءات.

المسؤوليات:

1- المساعدة في تنفيذ خطة السلامة والأمن السنوية لضمان سلامة وأمن جميع مرافق الصندوق.
2- الاستجابة السريعة للحالات الطارئة مثل التهديدات الأمنية والطوارئ الطبية وإنذارات الحريق، والتعاون في الإبلاغ عن هذه الحوادث ومعالجتها.
3- التعامل مع طلبات حجز قاعات الاجتماعات في جميع أنحاء الشركة وضمان تخصيصها بكفاءة.
4- المساعدة في التخصيص الأمثل لمساحات المكاتب، وإدارة ترتيبات الجلوس، وتسهيل التغييرات عند الضرورة.
5- دعم تنفيذ ومراقبة خطة الصيانة الوقائية السنوية لضمان وظائف وصيانة مباني الصندوق.
6- مراقبة وضمان أن يتم تنفيذ أنشطة إدارة المرافق اليومية مثل التنظيف والصيانة بكفاءة.
7- المشاركة الفعالة في التدريبات والمحاكاة الطارئة لضمان الاستعداد للمواقف غير المتوقعة.
8- جمع وتوصيل البريد والمعدات وغيرها.

الشروط:

1- شهادة الثانوية العامة.
2- المهارات (العمل الجماعي، حل المشكلات، الإدارة العامة، إدارة الوثائق).
3- لا تشترط وجود خبرة سابقة.

نبذة عن الصندوق:

– سعياً لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعوديّة 2030 فإن صندوق البيئة يهدف إلى المساهمة في الاستدامة المالية لقطاعي البيئة والأرصاد، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال الاستثمار الأمثل لرأس ماله ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة، ودعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/04/23هـ الموافق 2023/11/07م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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