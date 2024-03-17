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شهادة معتمدة.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زووم

تدريب ريادة عن بعد
معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة"
أ أ
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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "المحاسبة التحليلية إدارة التكاليف" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:اضافة اعلان

"ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زوم

مسمى الدورة

 - المحاسبة التحليلية إدارة التكاليف

موعد الدورة

 - يوم الثلاثاء 1445/9/9هـ والموافق 2024/3/19 م (من الساعة 10:00 مساءً).

 مكان الدورة

 - عن بُعد (منصة زووم)

 ملاحظة مهمة

 - سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.

 طريقة التقديم

وبدأ التقديم اليوم الأحد: 1445/9/7هـ (الموافق 2024/3/17م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن المعهد

ويعتبر معهد ريادة الأعمال الوطني، تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء.


 وذلك من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم الاستشارات والإرشاد، واحتضان المشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.

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