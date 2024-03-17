شهادة معتمدة.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زووم

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أعلن
معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن
بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "المحاسبة التحليلية إدارة
التكاليف" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:
"ريادة"
يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زوم - المحاسبة التحليلية إدارة التكاليف
مسمى
الدورة
موعد
الدورة - يوم الثلاثاء 1445/9/9هـ والموافق 2024/3/19 م
(من الساعة 10:00 مساءً).
مكان الدورة - عن بُعد (منصة زووم)
ملاحظة مهمة - سوف يتم إرسال رابط القاعة الافتراضية
للمسجلين عبر الجوال برسالة نصية قبل الدورة بنصف ساعة.
طريقة التقديموبدأ
التقديم اليوم الأحد: 1445/9/7هـ (الموافق 2024/3/17م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن المعهدويعتبر
معهد ريادة الأعمال الوطني، تنظيم وطني مؤسسي غير ربحي تم تأسيسه بمبادرة من وزارة
الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهو معهد مختص في مساعدة الراغبين
في ممارسة العمل الحر وأصحاب المشاريع الصغيرة الناشئة من الرجال والنساء.
وذلك من خلال التدريب والتأهيل، وتقديم الاستشارات والإرشاد، واحتضان المشاريع، والمساعدة في الحصول على التمويل، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وذلك بواسطة نخبة مختصة وطنية في مجال ريادة الأعمال وبأحدث الأساليب والتقنيات.