شهادة معتمدة.. "ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زووم

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أعلن معهد ريادة الأعمال الوطني "ريادة" عن إقامة دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" للرجال والنساء عبر منصة زووم بعنوان "المحاسبة التحليلية إدارة التكاليف" لكافة فئات المجتمع على النحو التالي:





"ريادة" يطرح دورة تدريبية مجانية لهؤلاء عبر زوم



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