شهادات معتمدة.. الإعلان عن 122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن فتح التسجيل في 122 دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين.

اضافة اعلان



122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات



وأوضحت أن الدورات تشمل مجالات "ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، وغيرها".

وهي دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية:





* مجالات الدورات التدريبية



* المميزات



* طريقة التقديم على الدورات التدريبية المجانية



* نبذة عن أكاديمية منشآت

