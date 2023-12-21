الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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شهادات معتمدة.. الإعلان عن 122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

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دورات تدريبية مجانية في كافة المجالات
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أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن فتح التسجيل في 122 دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين.
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122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

وأوضحت أن الدورات تشمل مجالات "ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، وغيرها".

وهي دورات تدريبية مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في المجالات التالية:

* مجالات الدورات التدريبية

1 - القانون (دورة واحدة).
2 - ريادة الأعمال (12 دورة).
3 - الموارد البشرية (دورتين).
4 - لقاءات ريادية (6 دورات).
5 - التقنية والابتكار (9 دورات).
6 - التمويل والاستثمار (4 دورات).
7 - الامتياز التجاري (10 دورات).
8 - التجارة الإلكترونية (15 دورة).
9 - العمليات والتشغيل (4 دورات).
10 - المبيعات والتسويق (10 دورات).
11 - تجارة الجملة والتجزئة (27 دورة).
12 - التخطيط والاستراتيجية (14 دورة).
13 - المحاسبة والإدارة المالية (4 دورات).
14 - المعسكرات والبرامج المتقدمة (4 دورات).

* المميزات

- دورات عن بعد (عبر الإنترنت).
- جميع الدورات تقدم باللغة العربية.
- إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.
- الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين فقط.
- إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.
- شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.

* طريقة التقديم على الدورات التدريبية المجانية

وبينت الشركة أنه يمكن التقديم والاطلاع على الأسئلة الشائعة بالدخول على هذا الرابط، (اضغط هنا).

* نبذة عن أكاديمية منشآت

وأكاديمية منشآت هي منصة تدريب تحتوي على برامج تدريبية إلكترونية في مجالات متنوعة مع شهادات معتمدة، وتستهدف في المقام الأول المهتمين في مجال الأعمال والإدارة والمالية وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.


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