شهادات معتمدة.. الإعلان عن 122 دورة تدريبية مجانية في كافة المجالات

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أعلنت
الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن فتح التسجيل في 122 دورة تدريبية
مجانية "عن بُعد" لكافة المواطنين.
122
دورة تدريبية مجانية في كافة المجالاتوأوضحت
أن الدورات تشمل مجالات "ريادة الأعمال، التجارة الإلكترونية، الامتياز
التجاري، التقنية والابتكار، المالية والاستثمار، وغيرها".
وهي دورات تدريبية
مستمرة مع شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت بعد إكمال متطلبات الدورة في
المجالات التالية:
* مجالات
الدورات التدريبية1 -
القانون (دورة واحدة).
2 - ريادة الأعمال (12 دورة).
3 - الموارد البشرية (دورتين).
4 - لقاءات ريادية (6 دورات).
5 - التقنية والابتكار (9 دورات).
6 - التمويل والاستثمار (4 دورات).
7 - الامتياز التجاري (10 دورات).
8 - التجارة الإلكترونية (15 دورة).
9 - العمليات والتشغيل (4 دورات).
10 - المبيعات والتسويق (10 دورات).
11 - تجارة الجملة والتجزئة (27 دورة).
12 - التخطيط والاستراتيجية (14 دورة).
13 - المحاسبة والإدارة المالية (4 دورات).
14 - المعسكرات والبرامج المتقدمة (4 دورات).
* المميزات-
دورات عن بعد (عبر الإنترنت).
- جميع الدورات تقدم باللغة العربية.
- إمكانية التسجيل في أكثر من دورة.
- الدورات متاحة للجميع مجاناً (رجال ونساء) من المواطنين فقط.
- إمكانية استخدام الكمبيوتر المكتبي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال.
- شهادات معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد إكمال متطلبات البرنامج.