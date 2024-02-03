شروط وضوابط صرف الضمان الاجتماعي للمتزوج بأكثر من واحدة

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حددت وزارة المولرد البشرية والتنمية الاجتماعية، الضوابط والإجراءات الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن يعول أكثر من أسرة. اضافة اعلان





صرف الضمان الاجتماعي للمتزوج بأكثر من واحدة



المستحقون لمعاش الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



-إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة تقيم في مسكن واحد، فيعد هو وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن أسرة واحدة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة.-إذا كان لدى العائل أكثر من أسرة، وكانت كل أسرة تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل أسرة مستقلة لأغراض تطبيق النظام وهذه اللائحة، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل أسرة يعولها على حدة.-يعد تابعًا الطالب المتفرغ للدراسة الذي لم يتجاوز سنه الخامسة والعشرين من عمره، ويقيم في مسكن منفصل عن أسرته أو مدينة أخرى لغرض الدراسة.-إذا حصل خلاف حول تبعية المحضون لأي أسرة، فالعبرة بما ينص عليه صك إثبات الحضانة. فإن لم يكن هناك صك، فيعد المحضون تابعًا للأسرة التي مسكنها أقرب لمدرسة المحضون ما لم يرَ الباحث الاجتماعي غير ذلك، بناء على اعتبارات أخرى يتم توضيحها في تقرير زيارة المسكن.يستحق المعاش كل من استوفى الشروط الآتية:أن يكون سعوديًا مقيمًا إقامة دائمة في المملكة.أن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.أن تنطبق عليه معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها اللائحة.أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة، والتعليم، والتأهيل، والخدمة المجتمعية، وفقاً لما تحدده اللائحة.يستثنى من شرط الجنسية الفئات الآتية:المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.