شروط وخطوات تقديم الأرملة لحساب المواطن

أ أ

حدد حساب المواطن، خطوات تقديم الأرملة لبرنامج الدعم، وفقًا لمجموعة من الاشتراطات.

وقال البرنامح عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أوشهادة ميلاد التابعين أوبطاقة العائلة)". اضافة اعلان

وأضاف: "وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول إلى حسابها (إدارة المرفقات)".



بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة(صك حصر الورثة أوشهادة ميلاد التابعين أوبطاقة العائلة)وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وبإمكانها معرفة المستندات المطلوبة منها من خلال الدخول الى حسابها(إدارةالمرفقات) — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 6, 2023

المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

