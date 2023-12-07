شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية.. الحد الأقصى للدخل والعمر

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تمويل الأسرة، هو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تمكن الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض الأسرة لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة. اضافة اعلان





مميزت تمويل الأسرة



شروط الحصول على تمويل الأسرة



شروط احتساب عدد أفراد الأسرة



احتساب قيمة التمويل للأسرة



متى يبدأ سداد التمويل للبنك؟



خطوات التقديم على تمويل الأسرة

