شروط تمويل الأسرة من بنك التنمية.. الحد الأقصى للدخل والعمر

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تمويل الأسرة، هو خدمة يقدمها بنك التنمية الاجتماعية تمكن الأسر ذات الدخل المحدود من الحصول على قرض الأسرة لمساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة.
مميزت تمويل الأسرة سقف التمويل يصل إلى 100 ألف ريال (عند عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي سابقًا).
مدة تمويل تصل إلى 5سنوات.
طريقة السداد بشكل شهري.
بدون رسوم إدارية.
الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاسمح الله حسب الشروط الخاصة ببوليصة التأمين
شروط الحصول على تمويل الأسرةيحق لرب الأسرة الحصول على تمويل أسرة، ويحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة، وفقًا للشروط التالية:
أن لا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14,500 ريال.
يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفًا أو متزوجًا والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.
يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفلاً فأكثر دون اعتبار للعمر.
شروط احتساب عدد أفراد الأسرةيتم احتساب الابن إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين مالم يكن موظفًا أو متزوجًا.
يتم احتساب البنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة دون اعتبار لعمرها.
يتم احتساب الأبناء من الأشخاص ذوي الإعاقة دون اعتبار للعمر إذا كانوا غير متزوجين وليسوا موظفين
احتساب قيمة التمويل للأسرةيتم احتساب قيمة التمويل المتاح للمستفيد بناء على محددين حسب الحالة الوظيفية:
الموظفين (العملاء الذين لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على نصيب الفرد من دخل رب الاسرة.
غير الموظفين (العملاء الذين ليس لديهم دخل) يتم الاحتساب بناء على عدد أفراد الأسرة.
متى يبدأ سداد التمويل للبنك؟يبدأ السداد في تمويل الأسرة بعد 30 يومًا من استلام مبلغ التمويل
خطوات التقديم على تمويل الأسرةالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية ( من هنا).
الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالتقديم.
الضغط على أيقونة (تسجيل جديد).
الضغط على خيار تقديم في قائمة البرامج في خيارات منتجات الأفراد.
الدخول على قائمة المنتجات في خيار تمويل الأسرة، ثم الضغط على مربع (تقديم).
تسجيل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدم والتي تتضمن الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، إلخ.
مراجعة كافة البيانات المُسجلة والتأكد من صحتها جيدًا.
في هذه الخطوة يقوم البنك بإرسال رسالة خاصة إلى رقم هاتف المستخدم من أجل تفعيل الحساب.
تحديد موعد من أجل الذهاب إلى أقرب فرع للبنك من أجل تسليم المستندات والأوراق المطلوبة.
النقر على مربع (حفظ).