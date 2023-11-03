شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

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كشف حساب المواطن عن شروط تسجيل الفرد بشكل مستقل في برنامج الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا كان يحق للفرد غير المتزوج التسجيل في حساب المواطن بشكل مستقل.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب".

وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات)".



يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة الموقع والدخول إلى حسابك ( تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 3, 2023

تسجيل المواليد الجدد في حساب المواطن



طريقة اضافة مولود جديد في حساب المواطن:



حساب المواطن



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ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



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