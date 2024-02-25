شروط الإعفاء من القروض وطريقة الاستعلام عنها

أ أ
يتمتع بعض الأفراد بإمكانية الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية للقروض، وذلك وفق مجموعة من الشروط.
شروط الإعفاء من القروض
تتضمن الشروط التالي:
- يمكن لورثة المقترض المتوفى التقدم بطلب إعفاء القروض.
- إذا أصيب المقترض بالعجز الكلي.
- في حال عدم وجود أي أقساط متراكمة على المقترض قبل وفاته، أو تسبق الإصابة بالعجز.
- في حالة وجود أقساط مستحقة، يجب سداد قيمتها قبل تقديم طلب الإعفاء.
- رفع نسخة من المستندات المطلوبة منها شهادة وفاة المقترض، مع صورة بطاقة الهوية لصاحب الطلب.
- وفي حالة الوفاة يتم سقوط الأقساط المتبقية من القرض، أما بالنسبة للمتأخرات التي تسبق وفاة المقترض، فلابد من سدادها.
تقديم طلب إعفاء من القروضيمكن تقديم طلب الإعفاء من القروض، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ( من هنا).
اضغط على الخدمات الإلكترونية.
بعد ذلك اضغط على حجز موعد.
ملء جميع البيانات لإتمام عملية الحجز بنجاح.
اضغط على حفظ.
سيتم تحديد موعد المقابلة.
إحضار طلب باسم المستفيد، يكتب فيه اسمه مع تحديد الجهة المانحة للقرض.
إدخال قيمة القرض، وقيمة الجزء الذي تم سداده قبل تقديم الطلب.
إدخال رقم الهوية، ثم رقم الجوال، مع البريد الإلكتروني.
سيتم فحص الطلب، والاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية للتعرف على حالة الطلب.
الاستعلام عن إعفاءات القروض يمكن الاستعلام عن حالة الطلب المقدم للإعفاء عن القروض لثلاث جهات وهي (صندوق التنمية العقارية, صندوق التنمية الزراعية, بنك التنمية الاجتماعية) .
يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية وكذلك تاريخ الميلاد والضغط على زر البحث.
تظهر في الشاشة البيانات الخاصة بالمستفيد وهي :
-الاسم.
-رقم الهوية.
-تاريخ الميلاد.
تظهر في الشاشة البيانات الخاصة بالإعفاء، وهي :
-نوع الإعفاء (صندوق التنمية العقاري, صندوق التنمية الزراعية, بنك التنمية الاجتماعية)
-رقم الطلب للإعفاء.
-تاريخ تقديم الطلب.
-حالة الطلب (مقبول, مرفوض).
- أسباب الرفض في حال رفض الطلب.
شروط وأحكام التقديم على طلب الاعفاءيعد تقديمك لطلب الإعفاء قبول منك للأحكام الواردة أدناه, وموافقة منك على ما جاء فيها. اقر وأتعهد أنا المتقدم بطلب الإعفاء عن نفسي ما يلي:
جميع البيانات والمستندات والوثائق التي قمت بإرفاقها صحيحة وكاملة وحديثة وتعكس الواقع حتى تاريخه.
الالتزام بعدم إخفاء أي معلومات تطلب وزارة المالية الإفصاح عنها وأتحمل كافة المسؤولية القانونية وآثارها في حال ثبوت العكس
يحق لوزارة المالية تأجيل أو استبعاد طلبي أو استرداد ما دفع عني دون وجه حق, واتخاذ كافة الإجراءات النظامية وذلك في حال قيامي بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو إخفائها أو عدم الإفصاح عنها.
إذا ثبت قيامي بتزويد وزارة المالية بمعلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة فيحق للجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية بحقي المنصوص عليها في الأنظمة
يحق لوزارة المالية الاطلاع على حساباتي البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي أمتلكها أو امتلك جزءًا منها للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية وأي معلومات مالية أو استثمارية ومعلومات عن أي دخل مستحق لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها
يحق لوزارة المالية الإفصاح عن أي معلومات تنص الأنظمة على جواز الإفصاح عنها .
يحق لوزارة المالية استخدام المعلومات والبيانات وأي مستندات أو وثائق تم تقديمها لاستخدامها في إحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هويتي أو أي من معلوماتي الشخصية.
لا يعني تقديمي لبرنامج الإعفاء بأي حال من الأحوال استحقاقي للإعفاء وتقوم الوزارة بدراسة طلبي واتخاذ ما تراه مناسبًا وفق آليات العمل لديها .
أوافق على منح وزارة المالية حق طلب وتحصيل ما يلزمها أو تحتاج إليه من معلومات تخصني أو أفراد أسرتي فيما يتعلق بالتعاملات المالية أو التجارية أو العقارية أو الصحية أو الاجتماعية أو غير ذلك من المعلومات وأيا كان نوعها بما يشمل المعلومات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، كما أوافق على منحها حق تبادل تلك المعلومات مع الجهات الحكومية والخاصة .
https://www.mof.gov.sa/eservices/Pages/LoansExemptionInquiryCopy.aspx