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صحيفة تواصل الالكترونية

شروط استفادة الأرامل من الدعم السكني

الدعم السكني سكني
سكني
أ أ
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أكد برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، استحقاق المرأة الأرملة للحصول على الدعم السكني، وذلك وفقًا لاشتراطات محدّدة.
وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة إكس" "يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كن مستوفيات للشروط".اضافة اعلان
وأضاف: "يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي:⁦(اضغط هنا).".

ويقدم برنامج سكني للنساء الأرامل، عددًا من الحلول التمويلية والخيارات السكنية لتمكينهن من التملّك السكني وتسهيل حصولهن على دعم بنسبة 100% على أرباح القروض السكنية التي تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك عبر التقديم على موقع وتطبيق "سكني" وإدخال بياناتهن الشخصية عبر الرابط: (اضغط هنا)".


شروط للحصول على الدعم السكني

 ويُشترط للحصول على الدعم السكني:
- أن تكون المُتقدمة سعودية الجنسية.
- لديها دخلها المستقل ولا تمتلك منزلاً باسمها خلال عام قبل تقديم الطلب.
-ألا تمتلك أصولاً تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال تساعدها على شراء منزل.
-لم يسبق لها الاستفادة من برامج الدعم السكني الحكومية والخاصة، والإقامة داخل المملكة خلال عام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.

خيارات برنامج سكني

 ويقدم البرنامج عددًا من الخيارات والخدمات السكنية منها:
-شراء وحدات سكنية جاهزة من السوق أو من ضمن مشاريع الوزارة تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والبالغ عددها 80 مشروعًا.
وأراض سكنية أو البناء الذاتي لمن يملكون أراضٍ، كما يقدم التطبيق والموقع عددًا من الخدمات الأخرى مثل "المستشار العقاري"، و"التصاميم الهندسية"، و"تحمل ضريبة القيمة المضافة"، وغيرها من التسهيلات.

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