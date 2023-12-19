شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل تمديد إعفاء
المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل
المالي.
المقابل المالي والمنشآت الصغيرة وكانت الوزارة ترد على سؤال مواطن يقول فيه: "المقابل المالي حق
المؤسسات التي تقل عددها عن ٤ اشخاص هل هو ثابت ٥٠٠ ريال في السنه؟".
وقال السائل: لقد سمعت اخبار أن المبلغ سيصل إلى ٩٦٠٠ في السنه هل هذه الاخبار صحيحة؟
إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل الماليوأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن القرار يهدف
لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.
مبينة أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشأة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل بها.