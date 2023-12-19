شروط إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المادي

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تفاصيل تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي. اضافة اعلان





المقابل المالي والمنشآت الصغيرة



إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي



عدد العاملين المعفيين من الرسوم



مجلس الوزراء يوافق على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة



9 عاملين فأقل بما فيهم مالك المنشأة



وكانت الوزارة ترد على سؤال مواطن يقول فيه: "المقابل المالي حق المؤسسات التي تقل عددها عن ٤ اشخاص هل هو ثابت ٥٠٠ ريال في السنه؟".وقال السائل: لقد سمعت اخبار أن المبلغ سيصل إلى ٩٦٠٠ في السنه هل هذه الاخبار صحيحة؟وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن القرار يهدف لدعم نمو واستمرارية المنشآت الصغيرة.مبينة أن الإعفاء الذي سيكون لمدة سنة، يشمل المنشأة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها، ويشترط أن يكون مالك المنشأة مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل بها.وأشارت إلى أن عدد العاملين المعفيين من الرسوم، يشمل وافدين اثنين إذا كان المالك مسجلا في التأمينات ومتفرغا للعمل، و4 وافدين إذا كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة.وكان مجلس الوزراء قد سبق ووافق على تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء، بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة.ويبلغ إجمالي العاملين في المنشآت تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات، لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها