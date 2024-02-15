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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة نقل وتقنيات المياه توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في الرياض

شركة نقل وتقنيات المياه
شركة نقل وتقنيات المياه
أ أ
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أعلنت شركة نقل وتقنيات المياه (شركة حكومية) عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقر الشركة بالرياض.

الوظائف المطلوبة في شركة نقل وتقنيات المياه:اضافة اعلان


- أخصائي محاسبة التكاليف (Cost Accounting Specialist)

- محلل خدمات الموظفين (Employees Services Analyst)

- مراقب المستندات (Document Controller) 

- مدير (Manager) 

- مدير عمليات المشتريات (Purchasing Operations Manager)  

- محلل تمكين خدمات تقنية المعلومات (IT Services Enablement Analyst)                 

- مهندس (Engineer)          

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال

- الموارد البشرية

- إدارة المشاريع   

- نظم المعلومات
- علوم الحاسب   

- تقنية المعلومات 

- الهندسة    
- أو ما يعادلهم

نبذة عن الشركة:


شركة نقل وتقنيات المياه هي شركة مملوكة للحكومة وتعتبر هي أكبر ناقل للمياه في العالم وتأسست الشركة عام 1441 هـ وهي احد نتائج برنامج التخصيص لتحقيق رؤية المملكة 2023 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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