شركة معادن تعلن عن 28 وظيفة شاغرة في مختلف المجالات

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 28 وظيفة شاغرة (رجال / نساء) في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك وفقاً .للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.



الوظائف الشاغرة:



أماكن العمل:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:



1- مدير إدارة الأمن السيبراني.2- منسق مراقبة الوثائق.3- مهندس منع الخسائر.4- مهندس بيئي.5- مخطط قطع غيار ميكانيكية.6- مخطط ورشة ميكانيكية.7- مهندس كهربائي.8- مخطط الخدمات اللوجستية.9- أخصائي التنسيق الأمني.10- مهندس السلامة.11- أخصائي رئيسي تخطيط الابتكار.12- مهندس أمن سيبراني.13- مهندس أول نظم إدارة معلومات العمليات.14- محلل أعمال.- وغيرها من الوظائف.- الرياض.- طريف.- رأس الخير.- تأسّست (معادن) بأمر ملكي عام 1997م، وأوكلت إليها مهمّة تطوير الثروات المعدنية في مناجم المملكة العربية السعودية. وفي عام 2004م، أقر مجلس الوزراء نظام الاستثمار التعديني الجديد في خطوة ساعدت على تنمية قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية لسكة الحديد والميناء، اللذين مكّنا الشركة من نقل منتجاتها بسهولة إلى الأسواق.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):