السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة مراكز الاتصال تعلن عن 200 فرصة وظيفية لحاملي الثانوية

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شركة مراكز الاتصال
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أعلنت شركة مراكز الاتصال عن توفر شواغر وظيفية للجنسين في مدينة الرياض وذلك وفقا للمسمى الوظيفي والمعلومات التالية :

المسمى الوظيفي:
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– مأمور سنترال

الوصف الوظيفي:

يتولى مأمور السنترال إشراف على عمليات تشغيل مقسمات الهاتف، وعمليات إجراء المكالمات، وعمليات استقبال والرد على الاتصالات الهاتفية، والإبلاغ عن المشكلات، وعمليات تسجيل الرسائل الموجهة إلى الموظفين أو العملاء وترحيلها.

الواجبات والمهام الرئيسية:

– الإشراف على تشغيل مقسمات الهاتف ولوحات تحويل الاتصالات الهاتفية ووحدات التحكم الخاصة بذلك، لتوصيل المكالمات الهاتفية وتعليقها وتحويلها وقطعها.
– الرد على المكالمات الواردة، والترحيب بالمتصلين، وتقديم المعلومات لهم، وتحويل المكالمات، وتلقي الرسائل وترحيلها حسب الحاجة.
– متابعة حالة الأجهزة التليفونية والمقسمات، والتأكد من سرعة التبليغ عن الأجهزة والهواتف والخطوط المعطلة وصيانتها بأسرع وقت ممكن.
– ضمان الالتزام التام بالأدلة الإجرائية وبالسياسات والإجراءات المنظمة والتقيد بها.
– رفع التقارير الفنية للإدارة حول سير العمل وتوضيح الصعوبات والتحديات التي تعيقه.
المتطلبات:

– المؤهل: المرحلة الثانوية.

– الراتب: من 3500 إلى 4500 ريال سعودي.

– عدد الشواغر: 200.

– المدينة: الرياض.

– فترة العمل: صباحي/مسائي.

– بيئة العمل: موائمة لذوي الإعاقة.

– المهارات: إجادة استخدام برامج الحاسب الأساسية متوسطة.
– اللغات: العربية (متقدمة)، الإنجليزية (مبتدئة).

طريقة التقديم :- اضغط هنا

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