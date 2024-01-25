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لحملة الدبلوم فأعلى..

شركة طيران الرياض تعلن عن 44 وظيفة شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

طيران الرياض
طيران الرياض
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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد) عن فتح باب التوظيف لشغل (44) وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

وظائف طيران الرياضاضافة اعلان


- مدير إقليمي تجاري
- متخصص التحكم في وثائق التحول
- مدير النشر الفني
- مدير تسويق التوظيف            
- مدير السجلات الفنية           
- مدير أول مخاطر المؤسسة                
- مدير اكتساب المواهب                      
- مخطط استراتيجي             
- مدير تصميم المنتج
- مدير شركات الطيران      
- مدير تخطيط الشبكات      
- مدير تخطيط الصيانة           
- مدير تخطيط الانتاج             
- مدير ادارة العيوب         
- مخطط الصيانة         
- مدير القنوات المملوكة والمكتسبة          
- مدير تنسيق القنوات الشاملة              
- قائد الفريق             
- مدير مناوب           
- أخصائي الجمارك                
- أخصائي المشتريات      
- مدير الخدمات الفنية للأسطول            
- مهندس الموثوقية            
- مدير تطوير المبيعات                     
- مدير عمليات التوزيع والمبيعات               
- مدير التدقيق                    
- مهندس مركز مراقبة الصيانة                   
- موظف الجدولة              
- مدير العقود والمشتريات           
- مدير مبيعات                 
- أخصائي مركز اختصاص

التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف:


- إدارة الأعمال  
- الشؤون الدولية        
- إدارة سلاسل الإمداد
- إدارة المواد     
- الخدمات اللوجستية        
- العلاقات 
- الموارد البشرية    
- التسويق 
- المالية    
- القانون
- الاقتصاد     
- الاتصالات     
- الطيران            
- عمليات الطيران               
- التصميم
- التخزين        
- المحاسبة     
- علوم الحاسب
- هندسة الطيران   
- الهندسة            
- أو ما يعادلهم

المزايا في حالة الالتحاق بالوظائف:


- بدلات ومزايا متعددة.
- تطور مهني مستمر.
- بيئة رقمية ومبتكرة.
- الثقافة والرفاهية للموظف.

نبذة عن طيران الرياض:



شركة طيران الرياض (Riyadh Airlines)‏ هي الناقل الجوي الوطني السعودي الجديد، تأسست بتاريخ 12 مارس 2023م من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك أسطول طائرات متطورة.
وتستهدف الشركة، تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

طريقة التقديم على الوظائف:


التقديم على الوظائف متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: "اضغط هنا".

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