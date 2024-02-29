الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة سابك تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف المجالات

شركة سابك
شركة سابك
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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف شركة سابك:

- فني (Technician)
- مهندس أول (Senior Engineer)
- مشارك (Associate)
- مساعد أول كهربائي (Sr. Associate, Electrical)
- مدير الهندسة الكهربائية (Manager Electrical Engineering)
- مهندس تقنية المعلومات (Process Technology Engineer)
- مشارك في التصنيع (Associate Manufacturing)
- قائد تخطيط  (Leader PP Planning)
- برنامج التطوير التجاري (Commercial Development Program)
- مدير تطوير الأعمال البنية التحتية والصناعة (Business Development Manager Infrastructure & Industrial)
- فني صيانة ميكانيكية (Mechanisch Maintenance Technician)
- مهندس هندسة الأعمال (Engineer Process Engineering)
- مشغل المعالجة (Procesoperator)
- ممرضة رعاية طبية (Nurse Medical Care)
- مدير عمليات التشطيب (Manager Finishing Operation)
- (وظائف متعددة أخرى)

التخصصات المطلوبة:

- علوم الموارد
- الإدارة البيئية  
- العلوم البيئية
- الكيمياء التحليلية    
- الكيمياء   
- الأحصاء
- نمذجة البيانات
- هندسة المواد   
- الهندسة البيئية   
- هندسة البلويمرات    
- الهندسة الكيميائية   
- هندسة البلاستيك    
- الهندسة المدنية 
- الهندسة الميكانيكية   
- الهندسة الكهربائية   
- الهندسة الصناعية   
- الهندسة  
- (تخصصات أخرى)

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.

مميزات العمل في سابك:

- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.

طريقة التقديم على الوظائف:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.

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