شركة سابك تعلن عن وظائف لحملة الدبلوم فأعلى في مختلف المجالات

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمختلف المجالات لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف شركة سابك:- فني (Technician)
- مهندس أول (Senior Engineer)
- مشارك (Associate)
- مساعد أول كهربائي (Sr. Associate, Electrical)
- مدير الهندسة الكهربائية (Manager Electrical Engineering)
- مهندس تقنية المعلومات (Process Technology Engineer)
- مشارك في التصنيع (Associate Manufacturing)
- قائد تخطيط (Leader PP Planning)
- برنامج التطوير التجاري (Commercial Development Program)
- مدير تطوير الأعمال البنية التحتية والصناعة (Business Development Manager Infrastructure & Industrial)
- فني صيانة ميكانيكية (Mechanisch Maintenance Technician)
- مهندس هندسة الأعمال (Engineer Process Engineering)
- مشغل المعالجة (Procesoperator)
- ممرضة رعاية طبية (Nurse Medical Care)
- مدير عمليات التشطيب (Manager Finishing Operation)
- (وظائف متعددة أخرى)
التخصصات المطلوبة:- علوم الموارد
- الإدارة البيئية
- العلوم البيئية
- الكيمياء التحليلية
- الكيمياء
- الأحصاء
- نمذجة البيانات
- هندسة المواد
- الهندسة البيئية
- هندسة البلويمرات
- الهندسة الكيميائية
- هندسة البلاستيك
- الهندسة المدنية
- الهندسة الميكانيكية
- الهندسة الكهربائية
- الهندسة الصناعية
- الهندسة
- (تخصصات أخرى)
الشروط المطلوبة لشغل الوظائف:- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- توفر الخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
مميزات العمل في سابك:- راتب شهري أساسي مجزي.
- بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
- بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
- بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
- تأمين طبي للموظف وعائلته والمعالين.
- نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
- نظام تملك المنازل.
- مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
- نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
- برامج برامج تطوير وظيفية وقيادية.
- إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
- مكافأة خدمة مستمرة.