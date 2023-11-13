شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف بمختلف التخصصات

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 8 وظائف إدارية ومالية وتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- رئيس قسم إدارة المشاريع.
2- أخصائي تقني أنظمة الاتصالات.
3- مدير توريد المواد.
4- أخصائي الإجراءات.
5- مُحلل رضا العملاء (لا تشترط الخبرة).
6- رئيس قسم تطوير الخدمات.
7- مدير البنية التحتية والعمليات.
8- مدير خدمة التوصيل.
التخصصات:
- إدارة الأعمال.
- علوم الحاسب.
- الهندسة الإلكترونيات.
- الهندسة الصناعية.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- هندسة الاتصالات.
- هندسة النظم.
- الهندسة.
- إدارة الطيران.
- تقنية المعلومات.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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