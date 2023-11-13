شركة خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف بمختلف التخصصات

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طريقة التقديم:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 8 وظائف إدارية ومالية وتقنية والهندسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.1- رئيس قسم إدارة المشاريع.2- أخصائي تقني أنظمة الاتصالات.3- مدير توريد المواد.4- أخصائي الإجراءات.5- مُحلل رضا العملاء (لا تشترط الخبرة).6- رئيس قسم تطوير الخدمات.7- مدير البنية التحتية والعمليات.8- مدير خدمة التوصيل.- إدارة الأعمال.- علوم الحاسب.- الهندسة الإلكترونيات.- الهندسة الصناعية.- إدارة سلاسل الإمداد.- هندسة الاتصالات.- هندسة النظم.- الهندسة.- إدارة الطيران.- تقنية المعلومات.- أو ما يعادلها.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: