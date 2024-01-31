شركة بترو رابغ تعلن عن برنامج تطوير الخريجين في مختلف التخصصات

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أعلنت شركة بترو رابغ عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م (UFGP) مع عدة مزايا، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى البرنامج:
- برنامج تطوير الخريجين 2024م.
التخصصات المطلوبة:
- المالية.
- المحاسبة.
- إدارة الأعمال.
- الهندسة الكيميائية.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكهربائية.
- إدارة المخاطر.
- تقنية المعلومات.
- علوم الحاسب.
- الأمن السيبراني.
- وغيرها من التخصصات.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات.
4- المعدل التراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).
5- إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5. 27).
6- العمر لا يتجاوز 27 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير لا يتجاوز 30 سنة.
نبذة عن شركة بترو رابغ:
- بترو رابغ منشأة بتروكيمياوية تقع في رابغ على البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية.
طريقة التقديم:
- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا".