السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

المياه الوطنية
المياه الوطنية
أ أ
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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:


 أخصائي أداء خدمة العملاء.
 أخصائي خدمات عامة.
 أخصائي التحصيل التجاري.
 منسق التوزيع.
 مسؤول مركز الدعم.
 أخصائي إدارة شؤون السكرتارية.
 أخصائي السلامة.
 أخصائي تطوير قواعد البيانات.
 أخصائي أول الامتثال الأمني.
 أخصائي الامتثال الأمني.
 أخصائي ضمان الجودة.
 مشرف التشغيل والصيانة.
 رئيس قسم السلامة.
 أخصائي مكافحة الحرائق.
 أخصائي أوامر التغيير.
 أخصائي PGW.
 أخصائي أول هندسة التطبيقات.
 أخصائي مركز الإخطارات.
 مشرف الأزمات والكوارث.
 رئيس التعويضات.
 أخصائي المشتريات.
 أخصائي MDM.
 أخصائي العمارة الرقمية.
 أخصائي هندسة التطبيقات.
 أخصائي تكنولوجيا المعلومات رأس المال البشري.
 أخصائي دعم التطبيقات.
 أخصائي الأصول الثابتة.
 أخصائي سكادا.
 أخصائي الإنفاق.
 أخصائي أول تمويل تكنولوجيا المعلومات.
 أخصائي تطوير التطبيقات.
 مدير تطبيقات الأعمال.
 مشرف التشغيل والصيانة.
 مدير المشروع.
 مشرف التشغيل والصيانة.
 مدير حوكمة الشركات.
 أخصائي تفعيل كفاءة الإنفاق.
 أخصائي الاتصالات الموحدة.
 مدير تخطيط تكنولوجيا المعلومات.
 أخصائي أول سلسلة توريد تكنولوجيا المعلومات.
 مدير دعم التطبيقات.
 مدير البرنامج.
 أخصائي تصميم الحلول.
 برنامج تمهير (الهندسة).
 أخصائي أول الشؤون الطبية.
 مهندس المشروع.
 مدير كفاءة الإنفاق في Opex.
 أخصائي أول EAM.
 رئيس قسم تشغيل مرافق المصانع.
 مدير جدولة المشاريع والتحكم.
 مدير التخطيط الاستراتيجي.
 رئيس قسم الاختبار والتشغيل.
 مدير الخدمات الفنية.
والمزيد من الوظائف ...

أماكن العمل:


مكة المكرمة.
المدينة المنورة.
الرياض.
القصيم.
تبوك.
جدة.
الحناكية.
الطائف.

طريقة التقديم:


أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

 رابط التقديم - (اضغط هنا).

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