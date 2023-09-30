شركة المياه الوطنية تعلن عن فتح باب التقديم على عشرات الوظائف

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في مختلف المجالات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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