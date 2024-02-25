شركة المياه الوطنية تعلن عن ظائف في عدة تخصصات

أعلنت شركة المياه الوطنية، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى للعمل في (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
وظائف شركة المياه الوطنية:
- التخصصات الإدارية.
- التخصصات القانونية.
- التخصصات التقنية.
- التخصصات الهندسية.
- التخصصات الفنية.
- التخصصات الأمنية.
أماكن العمل:-
- المنطقة الوسطى.
- المنطقة الشرقية.
- المنطقة الغربية.
- المنطقة الشمالية.
- المنطقة الجنوبية.
نبذة عن شركة المياه الوطنية:-
شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة) تأسست عام 2008، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي على أسس تجارية سليمة وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
موعد التقديم على الوظائف:-
- متاح التقديم من اليوم الأحد بتاريخ 1445/08/15هـ الموافق بالميلادي 2024/02/25م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم على الوظائف:-
عبر موقع شركة المياه الوطنية: "اضغط هنا
".