الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الاتصالات السعودية
الاتصالات السعودية
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:اضافة اعلان

التخصصات المستهدفة:


– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الماليــــة.
– التخصصات القانونيــة.
– التخصصات الهندسيــة.
– التخصصات التقنية، وغيرها.

المسميات الوظيفية:


1- مدير أول استثمار وتشغيل الصناديق.
(Funds Investment & Operation Senior Director)
2- مدير أول استثمار الأموال والعمليات.
(Funds Investment & Operation Senior Manager)
3- مدير عمليات الاندماج والاستحواذ.
(M&A Manager)
4- مدير أول التخطيط الاستراتيجي.
(Strategy Planning Senior Manager)
5- مساعد تنمية الاستثمار.
(Investment Development Associate)
6- مساعد الاستثمار.
(Investment Associate)
7- مساعد مدير وحدة الحوكمة والامتثال والمخاطر.
(Investment Unit GRC Assistant Manager)

8- مدير أول استراتيجية الاستثمار (3 وظائف).
(Investment Strategy Senior Director)
9- مدير أول التكامل وخلق القيمة.
(Intergration & Value creation Senior Director)
10- مدير تخطيط استراتيجية الاستثمار.
(Investment Strategy Planning Director)

11- مدير تطوير الاستثمار.
(Investment Development Manager)
12- مدير أول تطوير الاستثمار.
(Investment Development Senior Director)
13- مدير أول مكتب تطوير الشركات.
(Corporate Development PMO Senior Director)
14- مدير أبحاث الأسهم.
(Equity Research Director)
15- محلل رئيسي الاتصال والتأهيل.
(Lead Communication & Onboarding Analyst)
16- مساعد مدير الشؤون الفرعية.
(Subsidiary Affairs Assistant Manager)
17- مدير المبيعات.
(Sales Manager)
18- مدير المشروع.
(CPMO Project Manager)

طريقة التقديم:


للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط و التقديم على وظائف الاتصالات السعودية عبر الموقع الرسمي:
للتقديم عبر الموقع الرسمي للشركة: (اضغط هنا).

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