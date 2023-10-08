شركة الاتصالات STC تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح التوظيف في مختلف المجالات (إدارية / تقنية / هندسية) لحملة البكالوريوس فما فوق – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه: اضافة اعلان





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