الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

شركة الاتصالات السعودية STC تعلن عن وظائف شاغرة

STC
شركة الاتصالات السعودية
أ أ
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية:

- قائد فريق
- مدير أول لمكتب إدارة المشاريع
- محلل استثمارات أول
- خبير تحليل الأعمال
- مدير المبيعات

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال
- المالية
- التسويق
- الأقتصاد
- المحاسبة
- الهندسة
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

مزايا ورواتب تنافسية:

- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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