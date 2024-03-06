شركة الاتصالات السعودية STC تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية:- قائد فريق
- مدير أول لمكتب إدارة المشاريع
- محلل استثمارات أول
- خبير تحليل الأعمال
- مدير المبيعات
التخصصات المطلوبة:- إدارة الأعمال
- المالية
- التسويق
- الأقتصاد
- المحاسبة
- الهندسة
- أو مايعادلهم
الشروط العامة:- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- توفر المهارات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
مزايا ورواتب تنافسية:- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.