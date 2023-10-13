شرط تسجيل الشخص المستقل في حساب المواطن

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أتاح حساب المواطن، تسجيل الشخص المستقل في برنامج الدعم وفق شروط معينة.

وقال ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابه في منصة "إكس": "يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب". اضافة اعلان

وأضاف: "ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات)".



وعليكم السلام ، يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة ارفاق مستندات اثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب ، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكنك زيارة حسابك ( تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 12, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

