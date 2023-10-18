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صحيفة تواصل الالكترونية

شرط إعفاء الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
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حددت وزارة المواد البشرية، شرط إعفاء المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي. اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي". 
لكنها حددت الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ), اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.


اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات. 

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