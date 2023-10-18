شرط إعفاء الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي

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حددت وزارة المواد البشرية، شرط إعفاء المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي. اضافة اعلان

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".

لكنها حددت الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ), اختبار القدرات العامة 4 مرات، اختبار التحصيل الدراسي مرتين.



وعليكم السلام

أهلاً بك ، بندر

يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتين



شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 17, 2023

اختبار القدرات العامة



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي واربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.