الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي
الضمان الاجتماعي المطور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطين أساسيين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".اضافة اعلان
وأتاحت المزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور عبر هذا الرابط: من هنا


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

اقرأ أيضا

"تقني‬ ‫جازان" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس

في هذه الحالات.. تعويض العامل المنزلي

عبر "إيجار".. أسهل طريقة لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة

بخبرة وبدون.. وظائف شاغرة بوزارة الطاقة للخريجين بمختلف المجالات

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي 5:04 م الخميس، 04 يناير 2024

هل يُحتسب راتب الأبناء الموظفين ضمن دخل المرأة المطلقة؟.. رد من الضمان الاجتماعي

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4:33 ص الخميس، 04 يناير 2024

عاجل.. "الموارد البشرية" توضح المدة المحددة لدراسة اعتراض الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 4:05 م الأربعاء، 03 يناير 2024

هل الضمان الاجتماعي يتعارض مع حافز؟

الضمان الاجتماعي 3:05 م الثلاثاء، 02 يناير 2024

عاجل.. خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
12:07 م الإثنين، 22 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم على وظائف الزكاة والضريبة 1445

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
11:56 ص الإثنين، 22 يناير 2024

"الزكاة" تعلن طريقة تقسيط المستحقات الضريبية خلال فترة الإعفاء من الغرامات

images
10:08 ص الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. رواتب وسكن وتأمين.. فتح التسجيل في أرامكو لكافة التخصصات

وزارة الدفاع
9:50 ص الإثنين، 22 يناير 2024

ينتهي غدًا.. طريقة وخطوات التقديم على وظائف مدنية بوزارة الدفاع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرخصة المهنية
5:04 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 1445

الضمان الاجتماعي
4:57 م الإثنين، 22 يناير 2024

شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

641b577fd53c226fbf434f07b80fcd92(1)
4:03 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. بشرى لهؤلاء.. "STC" تفتح باب التوظيف برواتب وبدل سكن وتأمين طبي شامل

أمطار غزيرة على عسير
3:14 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة و3 مناطق من أمطار ورياح وصواعق رعدية لـ 9 مساءً

أخبار السعودية
2:35 م الإثنين، 22 يناير 2024

أخبار السعودية.. طريقة تقسيط المستحقات الضريبية وتعويض العامل المنزلي

طيران ناس3
2:02 م الإثنين، 22 يناير 2024

عاجل.. براتب 9 آلاف ريال.. وظائف لا تشترط الخبرة لحملة الثانوية في طيران ناس