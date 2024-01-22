شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطين أساسيين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش".
وأتاحت المزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور عبر هذا الرابط: من هنا
أهلاً بك ،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) January 22, 2024
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش
لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط: https://t.co/NyU1RVq1dl…
شاكرين لك .
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعييمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- إنشاء حساب جديد.
- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
-التأكيد على البيانات المدخلة.
-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.