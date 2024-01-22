شرطان أساسيان للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شرطين أساسيين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الاستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش". اضافة اعلان

وأتاحت المزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور عبر هذا الرابط: من هنا



يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

لمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط:

شاكرين لك . أهلاً بك ،يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على ثبوت الإستقلالية و عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاشلمزيد من التفاصيل حول الضمان الاجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط: https://t.co/NyU1RVq1dl شاكرين لك . January 22, 2024

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي



-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال سعودي للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.يمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:-الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.- إنشاء حساب جديد.- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.- تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.-التأكيد على البيانات المدخلة.-إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.