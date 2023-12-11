سكني يوضح آلية الاطلاع على أراضي المخططات السكنية وحجز الوحدات

أ أ

أوضحت منصة سكني آلية الاطلاع على أراضي المخططات السكنية وحجز الوحدات والأراضي للمستفدين.

جاء ذلك في رد من منصة سكني عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد بشأن آلية حجز ومعرفة المخططات السكنية.





حجز المخططات السكنية



وأجابت منصة سكني بقولها: "تحية طيبة، يمكنك زيارة صفحة مخططات الأراضي السكنية للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالمخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة".وأضافت "يمكنك أيضا الحجز في المخطط المناسب في حال وجود شاغر، وسنعمل على توفير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة " اضغط هنا ".

وفي وقت سابق، أتاح برنامج سكني، الحصول على الدفعة الإضافية لمستفيدي البناء الذاتي، بعد موافقة الجهة الممولة، وتقديم المستندات اللازمة.





الدفعة الإضافية



عزيزي المستفيد، سعياً لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة والتقديم المستندات اللازمة. — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) December 6, 2023

شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين



اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "سعيًا لتوفير أنسب الحلول التمويلية لأهالينا المستفيدين، بإمكان مستفيدي البناء الذاتي الحصول على الدفعة الإضافية خلال فترة عقد التمويل بعد موافقة الجهة الممولة وتقديم المستندات اللازمة".وحدد برنامج سكني، شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين من البرامج التمويلية، في:– الحصول على خطاب موافقة الجهة التمويلية.– زيارة فرع الوزارة لتسليم الخطاب واستكمال الإجراءات.وتتيح باقة البناء الذاتي لمستفيدي منتج البناء الذاتي الراغبين في بناء منازلهم تقديم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى بالشراكة مع الجهات التمويلية.