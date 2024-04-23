سكني يجيب.. كم الحد المانع للدخل الذي يمنع الحصول على الدعم؟

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن الحد المانع للدخل الذي يحول دون الحصول على الدعم السكني.
الحد المانع للدعم السكنيجاء ذلك
في رد من سكني عبر حساب العناية بالمستفيدين، على سؤال مستفيد قال فيه : "كم
الحد المانع للدخل الذي يمنع الحصول على الدعم السكني؟".
وأجابت منصة سكني، بقولها: "مرحباً، نسعد بتقديم الحلول السكنية التي تسهم في تحسين نمط الحياة لأهالينا المستفيدين كما يمكنك احتساب مبلغ الدعم السكني من خلال خدمة "صمم دعمك" عبر المستشار العقاري حسب المنتج المناسب لك من خلال الرابط هنا.
أيضا أوضح سكني أن البناء الذاتي هو أحد منتجات منصة سكني، يهدف إلي تمكين المواطنين الذين يملكون أراضي سكنية من تملك المنزل المناسب خلال مدة قصيرة.
منتج البناء الذاتييتكون منتج
البناء الذاتي من ٤ خدمات (الأراضي – التصاميم – المقاولين – الإشراف الهندسي).
ويمكن الحصول على قرض عقاري مدعوم الأرباح بناء على صافي الدخل أو اختيار إحدى باقات الدعم السكني لشراء وحدة سكنية الجاهزة لتملك المسكن المناسب.
ويتعين على مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بـ 4 شروط، وهي:
1-الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات.
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم.
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الاشغال.