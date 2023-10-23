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صحيفة تواصل الالكترونية

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة

الدعم السكني سكني
التنازل عن المنتجات الإسكانية يكون بين الزوجين فقط
أ أ
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رفض برنامج سكني قبول التنازل عن منتجاته بين الأقارب، مضيفًا أن المتاح هو التنازل بين الزوجين فقط.
وكشف «سكني»، في رد على مواطن استفسر عن ملف تنازل عن أرض من وزارة الإسكان لزوجة شقيقه، أن التنازل متاح فقط بين الزوجين، وفقًا لـ"عكاظ".اضافة اعلان

التنازل بين الزوجين فقط

‏وكان البرنامج يتيح لمستفيدي البرنامج إمكانية التنازل عن الدعم السكني بين الزوجين واستكمال كافة الإجراءات إلكترونياً، ليستفيد الطرف المُتنازل له من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج عبر منصته الإلكترونية، وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الأول وفق إجراءات ميسرة.
والخدمة تتيح التنازل عن أحقية الدعم السكني للزوج والزوجة فقط سواء كان المُتنازل له مُستحقاً للدعم أو غير مستحق.

محظورات التنازل

فيما لا يمكن التنازل عن الدعم السكني في حال وجود عقد، أو حجز، أو طلب مالي قائم، أو اعتراض تحت الإجراء.
كما لا يمكن التراجع عن قرار التنازل، مع ضرورة أن تكون جميع المعلومات المُسجلة صحيحة لاستكمال الإجراء بسهولة.
وكشف «سكني»، أن نظام الحجز الإلكتروني موحد، ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني، ويستوجب البناء خلال 3 سنوات كحد أقصى.
وأضاف، ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة الإشغال، ويتم احتساب المدة من تاريخ توقيع العقد واستلام المنتج.

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