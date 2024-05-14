سدّد المخالفة وتم قبول الاعتراض هل يمكن استعادة قيمة المخالفات؟

أ أ
تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن إمكانية استرداد قيمة المخالفة بعد السداد وقبول الاعتراض، مؤكدة أنه يمكن إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً.
استعادة قيمة المخالفات المروريةجاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. سدد المخالفة وتم قبول الاعتراض هل يمكن استعادة قيمة المخالفات؟
وأجاب المرور السعودي، بقوله : "وعليكم السلام، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية. يسعدنا تواصلك".
كذلك حددت الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة القيادة كما هو موضح أدناه.
شروط إصدار رخصة القيادة-إتمام سن الـ 18.
-أن لا يكون أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات ترويجها أو حيازتها.
-السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق عن القيادة.
- اجتياز اختبار القيادة.
- دفع الرسوم - تسديد المخالفات - إن وجدت.
- لغير السعوديين، يتطلب وجود إقامة نظامية.
خطوات تجديد رخصة القيادةيمكن تجديد رخصة القيادة عبر أبشر من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى بوابة نظام أبشر الإلكترونية، واختر (خدماتي).
- اختر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
- اختار خدمة (تجديد رخصة القيادة).
- ثم اضغط على (اختيار الرخصة).
- حدد نوع الرخصة بـ (رخصة قيادة خاصة)، وعدد السنوات (2 – 5 – 10 سنوات).
- اضغط على (التالي).
- أكد التجديد.
- الآن سيتم تجديد الرخصة.
استلام رخصة القيادة بعد التجديد يمكن استلام رخصة القيادة بعد التجديد من خلال الخطوات التالية:
-الدخول إلى منصة أبشر .
-اختيار إيصال رخصة السير أو رخصة القيادة.
-تحديد العنوان وسيتم إيصالها.
-يشترط لإيصال رخصة القيادة بعد التجديد أن يكون لدى المواطن عنوان وطني مسجل في خدمة واصل عن طريق البريد السعودي.