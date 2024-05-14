سدّد المخالفة وتم قبول الاعتراض هل يمكن استعادة قيمة المخالفات؟

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع تساؤل واستفسار من أحد المستفيدين بشأن إمكانية استرداد قيمة المخالفة بعد السداد وقبول الاعتراض، مؤكدة أنه يمكن إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً.



استعادة قيمة المخالفات المرورية



جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم.. سدد المخالفة وتم قبول الاعتراض هل يمكن استعادة قيمة المخالفات؟وأجاب المرور السعودي، بقوله : "وعليكم السلام، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المُسدد منه آلياً بعد صدور قرار الهيئة المرورية. يسعدنا تواصلك".

كذلك حددت الإدارة العامة للمرور شروط إصدار رخصة القيادة كما هو موضح أدناه.



شروط إصدار رخصة القيادة



خطوات تجديد رخصة القيادة



استلام رخصة القيادة بعد التجديد

