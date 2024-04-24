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صحيفة تواصل الالكترونية

سداد المخالفات المرورية.. بيان تحذيري من روابط ومكالمات هاتفية مزيفة

المرور
المرور طالب بالحفاظ على سرية البيانات عبر أبشر
أ أ
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حذرت الإدارة العامة للمرور، من الروابط والمكالمات الهاتفية التي تزعم سداد المخالفات المرورية.
وكشفت عن طرق السداد المعتمدة، متمثلة في: نظام سداد المدفوعات "سداد"، المنصة الوطنية للمخالفات "إيفاء".اضافة اعلان
وأوضحت أن تخفيض المخالفات يظهر آليًا دون الحاجة إلى تقديم أي طلب اعتبارًا من تاريخ 1818/4/2024م حتى تاريخ 18/10/2024م.
وحثت على الحفاظ على بيانات الهوية الرقمية (حسابك في أبشر) ومعلومات حساباتك البنكية.


تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بإعفاء قدره 50%

وكانت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من الخميس الماضي، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة من تاريخ 18 / 4 / 2024م، يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:
- التفحيط.
- قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير، محذرة من القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.

- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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