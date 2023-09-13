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سجل الآن.. مركز قياس يُعلن عن توفر وظائف شاغرة

المركز الوطني
المركز الطني لقياس أداء الأجهزة العامة
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أعلن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في عدة تخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان


الوظائف:

-  مطور برمجيات.
-  قائد, برامج تجربة المستفيد.
-  أخصائي جودة ومراجعة تجربة المستفيد.
-  مراجع داخلي.
-  مسؤول أول، المراجعة الداخلية.


التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الهندسة.
- المحاسبة.
- تقنية المعلومات.
- علوم الحاسب.
- أنظمة المعلومات.
- المالية.
- أو ما يعادلها.


التفاصيل:

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نبذة عن المركز:

- أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) بتاريخ 1437/01/06هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.


ما يقوم به المركز:

قياس رضا المستفيدين عن جودة الخدمات المقدمة لهم من قبل الأجهزة العامة
تمكين الأجهزة العامة من خلال تقديم برامج ومنتجات تستهدف بناء وتطوير القدرات والممارسات المؤسسية وإكساب كوادرها البشرية المهارات اللازمة في مجالات إدارة وقياس الأداء وتجربة المستفيد.
قياس أداء الأجهزة العامة من خلال منهجيات وأدوات موحدة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وإعداد تقارير دورية حول نتائجها.


موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/28هـ الموافق 2023/09/13م.


طريقة التقديم:

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