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صحيفة تواصل الالكترونية

سجّلت زوجها معها كعائل في الضمان.. هل يؤثر ذلك على حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل زوجة حول مدى تأثير تسجيل الزوج معها في الضمان الاجتماعي على دعم حساب المواطن.

تسجيل الزوج كعائل في الضمان:اضافة اعلان


وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :" عندي سؤال أنا سجلت الضمان بسمي كعائل وزوجي تابع وحساب المواطن زوجي العائل وأنا تابع عادي ولا ما أستلم " .

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له".

تسجيل الأبناء مع الأم المتزوجة:


وفي وقت سابق أجاب أيضا حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن مدى أحقية الأخت في أن تكون عائلا للأسرة في حالة زواج الأم.

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :" الأب مسجون والأم مطلقة ومتزوجة.. هل الأخت تقدر تكون عائلا للأسرة؟" .

وجاء الرد : "في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".

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