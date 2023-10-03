الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"سُبل" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني

البريد السعودي
البريد السعودي "سبل"
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أعلن البريد السعودي (سبل) عن فتح باب التسجيل في برنامج (إتمام) للتدريب التعاوني حيث يأتي برنامج إتمام ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في سبُل.
يأتي ذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخرج وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.

التخصصات المطلوبة:


- إدارة الأعمال
- الهندسة الصناعية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم معلومات الحاسب
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية

الشروط:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب / طالبة مقبل على التخرج لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).
- أن يكون التدريب متطلب في الجامعة.
- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
- يفضل إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.
- أن يكون المتقدم متاح ومتفرغ للتدريب لفترة 3 أشهر على الأقل.

مدة التدريب:


مدة التدريب (3 أشهر).

طريقة التقديم:


يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1445/3/18هـ (الموافق 2023/10/3م) عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).اضافة اعلان

اقرأ أيضا

الداخلية
9:08 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

بويا العربية للتأمين الصحي
8:00 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

الجوازات
7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم
7:21 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

اقرأ أيضا

34 وظيفة شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

ما هي الميزة النسبية لمنطقة الحدود الشمالية.. برنامج ريف يجيب؟

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

حساب المواطن
10:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

التقني لخدمات البترول
10:29 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

للثانوية فأعلى.. فتح باب التوظيف في المعهد التقني لخدمات البترول

سكني
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

هدف
1:08 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"هدف" يعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت أوفيس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الداخلية
9:08 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

عاجل.. إعلان نتائج القبول في الوظائف العسكرية بوزارة الداخلية

الذكاء الاصطناعي والصغار
8:55 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الاحتيال في زمن الذكاء الاصطناعي .. طرق ماكرة للخداع واستنزاف الأموال ونصائح للوقاية

أهم 10
8:55 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟

الجوازات
7:43 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجوازات توضح طريقة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة

الصحة
6:11 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

سنويا.. 10 آلاف وظيفة بالصحة حتى هذا الموعد