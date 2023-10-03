"سُبل" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني

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أعلن البريد السعودي (سبل) عن فتح باب التسجيل في برنامج (إتمام) للتدريب التعاوني حيث يأتي برنامج إتمام ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في سبُل.

يأتي ذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخرج وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.





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