"سُبل" يعلن عن بدء التسجيل في برنامج إتمام للتدريب التعاوني

أ أ
أعلن البريد السعودي (سبل) عن فتح باب التسجيل في برنامج (إتمام) للتدريب التعاوني حيث يأتي برنامج إتمام ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في سبُل.
يأتي ذلك لرفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من حديثي التخرج والطلبة المقبلين على التخرج وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية.
التخصصات المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الهندسة الصناعية
- نظم المعلومات الإدارية
- نظم معلومات الحاسب
- علوم الحاسب
- الموارد البشرية
الشروط:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب / طالبة مقبل على التخرج لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أعلاه.
- أن لا يقل المعدل التراكمي عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5).
- أن يكون التدريب متطلب في الجامعة.
- يفضل إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).
- يفضل إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
- خطاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج مع توضيح تاريخ بداية ونهاية التدريب.
- أن يكون المتقدم متاح ومتفرغ للتدريب لفترة 3 أشهر على الأقل.
مدة التدريب:
مدة التدريب (3 أشهر).
طريقة التقديم:
يبدأ التسجيل من اليوم الثلاثاء 1445/3/18هـ (الموافق 2023/10/3م) عن طريق الرابط: "اضغط هنا"، ويستمر حتى الأحد 1445/3/30هـ (الموافق 2023/10/15م).